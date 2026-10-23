Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο Φρέναρος - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Σύμφωνα με την αστυνομία στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά.

Οι εξετάσεις για τη διακρίβωση των αιτίων πρόκλησης της φωτιάς θα συνεχιστούν σήμερα.