Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της οικίας του ιδιοκτήτη του, στο Φρέναρος.
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο Φρέναρος - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια
Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή οικίας στο Φρέναρος. Η Πυροσβεστική κατέσβησε τη φωτιά, ενώ συνεχίζονται οι εξετάσεις για τα αίτια πρόκλησής της
Σύμφωνα με την αστυνομία στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά.
Οι εξετάσεις για τη διακρίβωση των αιτίων πρόκλησης της φωτιάς θα συνεχιστούν σήμερα.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.