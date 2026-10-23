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Αστυνομικό

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο Φρέναρος - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή οικίας στο Φρέναρος. Η Πυροσβεστική κατέσβησε τη φωτιά, ενώ συνεχίζονται οι εξετάσεις για τα αίτια πρόκλησής της

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της οικίας του ιδιοκτήτη του, στο Φρέναρος.

Σύμφωνα με την αστυνομία στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά.

Οι εξετάσεις για τη διακρίβωση των αιτίων πρόκλησης της φωτιάς θα συνεχιστούν σήμερα.

#ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ #ΦΩΤΙΑ #ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ #ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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