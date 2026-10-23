Ώρα της κρίσης για τη δολοφονία Καλογερόπουλου: Σήμερα η ετυμηγορία για τους τέσσερις κατηγορούμενους - Δρακόντεια μέτρα στο δικαστήριο

Η σημερινή διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή αστυνομική παρουσία εντός και εκτός του δικαστικού συγκροτήματος Λεμεσού, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ετυμηγορία του Κακουργιοδικείου για τους τέσσερις κατηγορούμενους, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 55χρονος επιχειρηματίας δολοφονήθηκε το πρωί της 30ής Οκτωβρίου 2023, σε χώρο στάθμευσης παραλιακού εστιατορίου στον Άγιο Τύχωνα, όταν δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών από δύο πρόσωπα. Οι δράστες εγκατέλειψαν τη σκηνή με όχημα, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα καμένο. Σύμφωνα με τη θέση της Αστυνομίας, από το σημείο του εμπρησμού οι δράστες αποχώρησαν με μοτοσικλέτα προς τη Σκαρίνου, όπου σε έπαυλη που συνδέεται με έναν από τους κατηγορούμενους φέρεται να είχε στηθεί το «στρατηγείο» για την οργάνωση της δολοφονίας.

Στο εδώλιο βρίσκονται τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας σήμερα 43, 46, 24 και 23 ετών, με την Κατηγορούσα Αρχή να αποδίδει διαφορετικό ρόλο στον καθένα. Ο πρώτος και ο τέταρτος κατηγορούμενος, ηλικίας 43 και 23 ετών αντίστοιχα, παρουσιάστηκαν από την Αστυνομία ως τα δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει την εκτέλεση του δολοφονικού σχεδίου.

Για τον 43χρονο παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, μαρτυρία για εντοπισμό γενετικού υλικού σε κάλυκα από τη σκηνή του εγκλήματος, ενώ για τον 23χρονο η Κατηγορούσα Αρχή επικαλέστηκε χαρακτηριστικά που, κατά τη θέση της, παραπέμπουν σε ένα από τα πρόσωπα που καταγράφηκαν στις διακινήσεις γύρω από τη δολοφονία.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ηλικίας 46 ετών, είναι ο ιδιοκτήτης της έπαυλης στη Σκαρίνου, στην οποία, σύμφωνα με τη θέση των διωκτικών Αρχών, οργανώθηκε το σχέδιο της δολοφονίας. Κατά την ακροαματική διαδικασία εξετάστηκαν εκτενώς οι διακινήσεις προσώπων προς και από την έπαυλη, τόσο πριν όσο και μετά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ηλικίας 24 ετών, συνδέθηκε από την Κατηγορούσα Αρχή κυρίως με τις μετακινήσεις των υπολοίπων. Σύμφωνα με τη θέση της Εισαγγελίας, οδηγούσε όχημα που καταγράφηκε να μεταβαίνει επανειλημμένα στην έπαυλη, ενώ μετά τον φόνο φέρεται να μετέφερε τον τέταρτο κατηγορούμενο. Είναι επίσης ο μόνος από τους τέσσερις που αντιμετωπίζει επιπρόσθετα κατηγορία συνέργειας μετά τη διάπραξη φόνου.

Και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, ενώ όταν το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι στοιχειοθετήθηκε εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον τους, επέλεξαν να ασκήσουν το δικαίωμα της σιωπής, χωρίς να καταθέσουν προς υπεράσπισή τους.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της συνομωσίας για φόνο, του φόνου εκ προμελέτης, της κατοχής, μεταφοράς και χρήσης πυροβόλου όπλου κατηγορίας Α και Β, της κατοχής, μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών υλών, του εμπρησμού οχήματος και της κλοπής. Στις κατηγορίες περιλαμβάνεται επίσης αναφορά στο άρθρο 20 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, που αφορά την αυτουργία.