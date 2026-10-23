Εντοπίστηκαν κλοπιμαία από τη ληστεία στη Σφαλαγγιώτισσα – Νέα σύλληψη 24χρονου

Συγκεκριμένα, μετά από πληροφορίες που περιήλθαν στο ΤΑΕ Λεμεσού, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση μελών του ΤΑΕ και της ΟΠΕ Λεμεσού, κατά την οποία εντοπίστηκαν μεγάλος αριθμός από τα κλοπιμαία.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη ακόμη ένα πρόσωπο, ηλικίας 24 ετών, ως ύποπτο για τα αδικήματα της συνωμοσίας και της κλεπταποδοχής.

Ο 24χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.