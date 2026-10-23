Κοσμήματα και χρυσαφικά που αποτελούν μέρος της κλοπιμαίας περιουσίας από την ένοπλη ληστεία που διαπράχθηκε στις 8 Οκτωβρίου, σε κατοικία στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας στη Λεμεσό, εντόπισε η Αστυνομία.
Εντοπίστηκαν κλοπιμαία από τη ληστεία στη Σφαλαγγιώτισσα – Νέα σύλληψη 24χρονου
Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη ακόμη ένα πρόσωπο, ηλικίας 24 ετών, ως ύποπτο για τα αδικήματα της συνωμοσίας και της κλεπταποδοχής.
Συγκεκριμένα, μετά από πληροφορίες που περιήλθαν στο ΤΑΕ Λεμεσού, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση μελών του ΤΑΕ και της ΟΠΕ Λεμεσού, κατά την οποία εντοπίστηκαν μεγάλος αριθμός από τα κλοπιμαία.
Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη ακόμη ένα πρόσωπο, ηλικίας 24 ετών, ως ύποπτο για τα αδικήματα της συνωμοσίας και της κλεπταποδοχής.
Ο 24χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.
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