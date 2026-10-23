Στη σύλληψη 8 προσώπων προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης η Αστυνομία, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων ληστεία, διάρρηξη, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατοχή αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων, καθώς και για εκκρεμή εντάλματα προστίμου.
Σύλληψη 8 προσώπων σε προληπτικές αστυνομικές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 322 οδηγοί και 105 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 28 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 322 οδηγοί και 105 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 28 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.
Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 160 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και έξι διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.
Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 83 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δύο οχήματα.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 124 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες, καθώς και δύο προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, με ένα θετικό αποτέλεσμα.
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