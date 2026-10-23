Συνεχίζεται η διαδικασία στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού για την ανακοίνωση της απόφασης στην υπόθεση δολοφονίας του 55χρονου επιχειρηματία Θανάση Καλογερόπουλου, μετά την έκτακτη διακοπή που σημειώθηκε λόγω αδιαθεσίας ενός εκ των δικηγόρων υπεράσπισης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της απόφασης, δικηγόρος των κατηγορουμένων αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η διαδικασία και να εκκενωθεί η δικαστική αίθουσα.
Φόνος Καλογερόπουλου: Απόφαση 600 σελίδων, 75 μάρτυρες και 550 τεκμήρια – Ομόφωνη η κρίση του Κακουργιοδικείου
Να σημειωθεί ότι η αίθουσα εκκενώθηκε και στο σημείο έχει κληθεί ασθενοφόρο.
Στο σημείο κλήθηκε προληπτικά ασθενοφόρο, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δικηγόρος διατηρούσε τις αισθήσεις του. Μετά την προσωρινή διακοπή, η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά, με το Δικαστήριο να προχωρεί στην ανάγνωση των κύριων σημείων της απόφασής του.
Απόφαση πέραν των 600 σελίδων
Η απόφαση του τριμελούς Κακουργιοδικείου είναι ομόφωνη και αριθμεί περισσότερες από 600 σελίδες, ενώ κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσαν συνολικά 75 μάρτυρες και παρουσιάστηκαν 550 τεκμήρια.
Λόγω της μεγάλης έκτασής της, η απόφαση διαβάζεται περιληπτικά, με έμφαση στα σημαντικότερα σημεία.
Στο εδώλιο βρίσκονται τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης. Η ετυμηγορία για την ενοχή ή την αθωότητά τους αναμένεται να ανακοινωθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Το χρονικό της δολοφονίας
Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Καλογερόπουλος δολοφονήθηκε το πρωί της 30ής Οκτωβρίου 2023, στον χώρο στάθμευσης παραλιακού εστιατορίου στον Άγιο Τύχωνα της Λεμεσού. Ο 55χρονος επιχειρηματίας δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών από δύο πρόσωπα, τα οποία στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αργότερα καμένο, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκαν τα όπλα που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δολοφονία.
Η διαδικασία στο Κακουργιοδικείο βρίσκεται σε εξέλιξη.
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