Ο 24χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στη Λεμεσό, η οποία οργανώθηκε έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε αριθμός κοσμημάτων, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ύποπτος φέρεται να ομολόγησε ότι μετέβαινε για να παραλάβει.
Ένοπλη ληστεία στη Λεμεσό: Εξαήμερη κράτηση στον 24χρονο - Εντοπίστηκαν κλοπιμαία
Διάταγμα εξαήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 24χρονου, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με την ένοπλη ληστεία που διαπράχθηκε στις 8 Οκτωβρίου σε κατοικία στη Λεμεσό, με λεία μετρητά και χρυσαφικά αξίας άνω των 100 χιλιάδων ευρώ
Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την εξαήμερη προσωποκράτησή του για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.
Πέντε ακόμη πρόσωπα υπό κράτηση
Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί στις 20 Οκτωβρίου άλλα πέντε πρόσωπα, τα οποία τελούν υπό οκταήμερη κράτηση, δυνάμει σχετικού διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.
Η υπόθεση αφορά ένοπλη ληστεία που διαπράχθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της 8ης Οκτωβρίου, όταν άγνωστα πρόσωπα εισήλθαν σε κατοικία ζεύγους στη Λεμεσό και, αφού ακινητοποίησαν τους ενοίκους, απέσπασαν χρηματικό ποσό ύψους 5.000 ευρώ και 1.000 δολαρίων ΗΠΑ, καθώς και χρυσαφικά συνολικής αξίας που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.
Καταζητούνται άλλα τρία πρόσωπα
Στο μεταξύ, η Αστυνομία εξακολουθεί να αναζητεί τρία πρόσωπα σε σχέση με την υπόθεση, τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών που θα συμβάλουν στον εντοπισμό τους.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού.
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