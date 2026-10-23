Ένοπλη ληστεία στη Λεμεσό: Εξαήμερη κράτηση στον 24χρονο - Εντοπίστηκαν κλοπιμαία

Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την εξαήμερη προσωποκράτησή του για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Πέντε ακόμη πρόσωπα υπό κράτηση

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί στις 20 Οκτωβρίου άλλα πέντε πρόσωπα, τα οποία τελούν υπό οκταήμερη κράτηση, δυνάμει σχετικού διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Η υπόθεση αφορά ένοπλη ληστεία που διαπράχθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της 8ης Οκτωβρίου, όταν άγνωστα πρόσωπα εισήλθαν σε κατοικία ζεύγους στη Λεμεσό και, αφού ακινητοποίησαν τους ενοίκους, απέσπασαν χρηματικό ποσό ύψους 5.000 ευρώ και 1.000 δολαρίων ΗΠΑ, καθώς και χρυσαφικά συνολικής αξίας που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Καταζητούνται άλλα τρία πρόσωπα

Στο μεταξύ, η Αστυνομία εξακολουθεί να αναζητεί τρία πρόσωπα σε σχέση με την υπόθεση, τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών που θα συμβάλουν στον εντοπισμό τους.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού.