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Aστυνομικό

Έφοδος από τη ΜΜΑΔ σε οικία στην Πάφο: Κατασχέθηκαν 38 φυσίγγια και θηράματα από καταψύκτη

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μέλη της ΜΜΑΔ και λειτουργοί της Υπηρεσίας Θήρας κατέσχεσαν 38 φυσίγγια για τα οποία θα γίνουν επιστημονικές εξετάσεις, καθώς και λαγό και επτά άγρια πτηνά που βρέθηκαν σε καταψύκτη κατοικίας.

Συνολικά 38 φυσίγγια που πιστεύεται ότι είναι απαγορευμένου τύπου, καθώς και νεκρά θηράματα, εντόπισαν μέλη της ΜΜΑΔ και λειτουργοί της Υπηρεσίας Θήρας κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε κατοικία όπου διαμένουν άνδρες ηλικίας 58 και 33 ετών.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 38 φυσίγγια, τα οποία θα υποβληθούν στις απαραίτητες επιστημονικές εξετάσεις για εξακρίβωση του τύπου τους.

Παράλληλα, σε καταψύκτη της οικίας εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ένας λαγός και επτά άγρια πτηνά.

Ο 58χρονος και ο 33χρονος ανακρίθηκαν γραπτώς, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των επιστημονικών αναλύσεων στα κατασχεθέντα τεκμήρια.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας.

#ΠΑΦΟΣ #ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ #ΑΜΠΕΛΟΠΟΥΛΙΑ

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