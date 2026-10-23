Έφοδος από τη ΜΜΑΔ σε οικία στην Πάφο: Κατασχέθηκαν 38 φυσίγγια και θηράματα από καταψύκτη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε κατοικία όπου διαμένουν άνδρες ηλικίας 58 και 33 ετών.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 38 φυσίγγια, τα οποία θα υποβληθούν στις απαραίτητες επιστημονικές εξετάσεις για εξακρίβωση του τύπου τους.

Εντοπισμός απαγορευμένων φυσιγγίων και νεκρού θηράματος στην επαρχία Πάφου. https://t.co/2LwOURULA6 https://t.co/1TnL2lW6EF — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) October 23, 2026

Παράλληλα, σε καταψύκτη της οικίας εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ένας λαγός και επτά άγρια πτηνά.

Ο 58χρονος και ο 33χρονος ανακρίθηκαν γραπτώς, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των επιστημονικών αναλύσεων στα κατασχεθέντα τεκμήρια.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας.