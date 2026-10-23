Εύφλεκτη ύλη εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο στο Φρέναρος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εξετάσεις στη σκηνή ολοκληρώθηκαν από το ΤΑΕ Αμμοχώστου, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία. Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5:30 το πρωί και τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 15 λεπτά. Για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά και τη θερμότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ