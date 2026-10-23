Κακόβουλη ενέργεια φαίνεται να προκάλεσε φωτιά σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην αυλή οικίας στο Φρέναρος, καθώς στη σκηνή εντοπίστηκε εύφλεκτη ύλη.
Εύφλεκτη ύλη εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο στο Φρέναρος
Κακόβουλη ενέργεια φαίνεται να προκάλεσε τη φωτιά σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στην αυλή οικίας. Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εξετάσεις στη σκηνή ολοκληρώθηκαν από το ΤΑΕ Αμμοχώστου, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία. Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5:30 το πρωί και τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 15 λεπτά. Για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα.
Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά και τη θερμότητα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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