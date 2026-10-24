Πάφος: Κουκουλοφόροι με μεταλλικούς σωλήνες εισέβαλαν σε συγκρότημα στην Έμπα - Ζημιές σε τζαμαρίες και εξοπλισμό

Συγκεκριμένα υπόθεση πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία, κατοχής επιθετικού οργάνου και συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε σε συγκρότημα στην περιοχή της Έμπας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ της Παρασκευής λήφθηκε πληροφορία ότι αριθμός προσώπων που έφεραν κουκούλες εισήλθαν στον χώρο υποδοχής του συγκροτήματος και προκάλεσαν ζημιές.

Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι είχαν προκληθεί ζημιές σε τζαμαρίες και αντικείμενα στον χώρο υποδοχής, μεταξύ των οποίων βάζα και άλλα αντικείμενα.

Ζημιές υπέστησαν, επίσης, κάμερες του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, ηλεκτρονικός υπολογιστής και μία τηλεόραση. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο κουκουλοφόροι, οι οποίοι κρατούσαν μεταλλικούς σωλήνες και προκάλεσαν τις ζημιές.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό των δραστών.