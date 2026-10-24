Ταχυδρομικό πακέτο 1,2 kg μεθαμφεταμίνης έφτασε στην Κύπρο - Χειροπέδες σε 35χρονο, τον περίμεναν για την παράδοση

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε κατόπιν συνεργασίας με τις Αρχές ευρωπαϊκής χώρας και ενημέρωσης για μεταφορά στην Κύπρο, ταχυδρομικού πακέτου που περιέχει την ποσότητα μεθαμφεταμίνης μεικτού βάρους ενός κιλού και 197 γραμμαρίων.

Μετά από συνεργασία της ΔΑΟΕ με το Τμήμα Τελωνείων, το πακέτο εντοπίστηκε στις 21/10/2026 στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου είχε αφιχθεί από το εξωτερικό.

Χθες 23/10/2026, γύρω στις 4.00 το απόγευμα, κατά την παράδοση του πακέτου στον 35χρονο, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ο παραλήπτης του, τα μέλη της ΔΑΟΕ προχώρησαν στη σύλληψη του για αυτόφωρο αδίκημα.

Ο 35χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης εισαγωγής, κατοχής, και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.