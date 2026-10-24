Στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 35 ετών και κατάσχεση ποσότητας μεθαμφεταμίνης ενός κιλού και 197 γραμμαρίων περίπου, προχώρησαν μέλη της ΔΑΟΕ – Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων), στο πλαίσιο επιχείρησης που διενήργησαν στις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού.
Ταχυδρομικό πακέτο 1,2 kg μεθαμφεταμίνης έφτασε στην Κύπρο - Χειροπέδες σε 35χρονο, τον περίμεναν για την παράδοση
Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε κατόπιν συνεργασίας με τις Αρχές ευρωπαϊκής χώρας και ενημέρωσης για μεταφορά στην Κύπρο, ταχυδρομικού πακέτου που περιέχει την ποσότητα μεθαμφεταμίνης μεικτού βάρους ενός κιλού και 197 γραμμαρίων.
Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε κατόπιν συνεργασίας με τις Αρχές ευρωπαϊκής χώρας και ενημέρωσης για μεταφορά στην Κύπρο, ταχυδρομικού πακέτου που περιέχει την ποσότητα μεθαμφεταμίνης μεικτού βάρους ενός κιλού και 197 γραμμαρίων.
Μετά από συνεργασία της ΔΑΟΕ με το Τμήμα Τελωνείων, το πακέτο εντοπίστηκε στις 21/10/2026 στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου είχε αφιχθεί από το εξωτερικό.
Χθες 23/10/2026, γύρω στις 4.00 το απόγευμα, κατά την παράδοση του πακέτου στον 35χρονο, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ο παραλήπτης του, τα μέλη της ΔΑΟΕ προχώρησαν στη σύλληψη του για αυτόφωρο αδίκημα.
Ο 35χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης εισαγωγής, κατοχής, και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.