Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε το Δικαστήριο εναντίον 42χρονου, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εντοπισμού περίπου ενός κιλού κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.
Οκτώ μέρες στο κελί ο 43χρονος που βρέθηκε στην κατοχή του σχεδόν 1 κιλό κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης
Ο 42χρονος συνελήφθη σε ταχυδρομικό γραφείο στη Λευκωσία, την ώρα που παραλάμβανε δέμα με την ουσία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μέλη της ΥΚΑΝ (ΥΠΕΕ), έπειτα από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, συνέλαβαν τον 42χρονο επ’ αυτοφώρω σε ταχυδρομικό γραφείο στη Λευκωσία, τη στιγμή που παραλάμβανε δέμα.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το δέμα περιείχε περίπου ένα κιλό κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Το δέμα και δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του ο συλληφθείς παραλήφθηκαν ως τεκμήρια για περαιτέρω εξετάσεις.
Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν μικρή ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, διάφορα έγγραφα και ακόμη δύο κινητά τηλέφωνα. Όλα τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις, σύμφωνα με την Αστυνομία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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