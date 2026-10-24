Οκτώ μέρες στο κελί ο 43χρονος που βρέθηκε στην κατοχή του σχεδόν 1 κιλό κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μέλη της ΥΚΑΝ (ΥΠΕΕ), έπειτα από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, συνέλαβαν τον 42χρονο επ’ αυτοφώρω σε ταχυδρομικό γραφείο στη Λευκωσία, τη στιγμή που παραλάμβανε δέμα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το δέμα περιείχε περίπου ένα κιλό κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Το δέμα και δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του ο συλληφθείς παραλήφθηκαν ως τεκμήρια για περαιτέρω εξετάσεις.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν μικρή ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, διάφορα έγγραφα και ακόμη δύο κινητά τηλέφωνα. Όλα τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Πηγή: ΚΥΠΕ