Αναφορικά με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για περιστατικό με ανήλικο παιδί στην Πάφο, διευκρινίζεται ότι οι ισχυρισμοί περί μη ανταπόκρισης της Αστυνομίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Τοποθέτηση Αστυνομίας αναφορικά με ισχυρισμό κακοποίησης παιδιού
Η Αστυνομία σε σχετική της ανακοίνωση αναφέρει ότι ανταποκρίθηκε άμεσα και μετέβη στο σημείο, προχωρώντας στη διερεύνηση του περιστατικού, με τη συνδρομή μελών του οργανισμού Hope For Children και διερμηνέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η επικοινωνία με την οικογένεια.
Από τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι το παιδί, ηλικίας δύο ετών, ήταν άρρωστο, παρουσιάζοντας πυρετό και συμπτώματα ίωσης, γεγονός στο οποίο αποδιδόταν το παρατεταμένο κλάμα του.
Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις κακοποίησης ή παραμέλησης του παιδιού. Είναι απολύτως θεμιτό και αναγκαίο οι πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους και να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές όταν θεωρούν ότι ενδεχομένως κινδυνεύει ένα παιδί.
Είναι, ωστόσο, άστοχο να δημοσιοποιούνται περιστατικά και να εξάγονται αυθαίρετα συμπεράσματα χωρίς προηγούμενη διασταύρωση των πραγματικών γεγονότων. Τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να οδηγήσουν σε άδικη στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, δημιουργώντας παράλληλα εσφαλμένες εντυπώσεις για το έργο των αρμόδιων Αρχών.
Η προστασία των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Το ίδιο όμως ισχύει και για τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα κάθε οικογένειας.
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