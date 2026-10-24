Υπό τετραήμερη κράτηση τέθηκε 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, που διαπράχθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό.
Λεμεσός: Υπό τετραήμερη κράτηση 20χρονος για την αυτοσχέδια βόμβα έξω από κατάστημα
Ο νεαρός συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, που διαπράχθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εξέδωσε σήμερα διάταγμα τετραήμερης κράτησης του 20χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες βάσει δικαστικού εντάλματος, έπειτα από μαρτυρία που προέκυψε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της 30ής Σεπτεμβρίου εντοπίστηκε αυτοσχέδια βόμβα έξω από την είσοδο καταστήματος στη Λεμεσό. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο έπειτα από πληροφορία πολίτη και διαπίστωσαν ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε πυροδοτηθεί, χωρίς ωστόσο να εκραγεί.
Η σκηνή αποκλείστηκε, ενώ πυροτεχνουργός της Αστυνομίας προχώρησε στην ασφαλή εξουδετέρωση του μηχανισμού.
Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί στις 4 Οκτωβρίου άλλα τρία πρόσωπα, ηλικίας 20, 22 και 28 ετών, τα οποία τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση.
Στις 12 Οκτωβρίου, η υπόθεση καταχωρίστηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, με κατηγορούμενο τον 22χρονο εκ των τριών συλληφθέντων.
Οι έρευνες συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.
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