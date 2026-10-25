Πάφος: Φωτιά σε όχημα τα ξημερώματα της Κυριακής - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Σύμφωνα με την Αστυνομία , η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στο περιστατικό και προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς.

Από την πυρκαγιά, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις εξετάσεις από το ΤΑΕ Πάφου να συνεχίζονται εντός της ημέρας.