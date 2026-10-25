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Aστυνομικό

Εμπρησμό βλέπει η Αστυνομία για τη φωτιά σε όχημα στην Έμπα

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Φωτό αρχείου.

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο στην Έμπα της Πάφου, καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδει η Αστυνομία τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε αυτοκίνητο σταθμευμένο σε περιοχή της Έμπας, στην Πάφο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στο περιστατικό και έσβησε τη φωτιά. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό με χρήση εύφλεκτης ύλης.

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