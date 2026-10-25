Πενθήμερη κράτηση 23χρονου διέταξε σήμερα, Κυριακή, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, σε σχέση με υπόθεση απόπειρας εμπρησμού καταστήματος στην πόλη. Ο ύποπτος συνελήφθη το Σάββατο.
Συνελήφθη 23χρονος για απόπειρα εμπρησμού στη Λεμεσού - Υπό 5ήμερη κράτηση
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για κράτηση του υπόπτου, ώστε να διευκολυνθούν οι ανακρίσεις.
Ο 23χρονος παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για την κράτησή του, με σκοπό τη διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύλληψή του έγινε βάσει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο διερεύνησης απόπειρας εμπρησμού καταστήματος, η οποία διαπράχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό.
Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού.
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