Συνελήφθη 23χρονος για απόπειρα εμπρησμού στη Λεμεσού - Υπό 5ήμερη κράτηση

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για την κράτησή του, με σκοπό τη διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύλληψή του έγινε βάσει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο διερεύνησης απόπειρας εμπρησμού καταστήματος, η οποία διαπράχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού.