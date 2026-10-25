Επαγρύπνηση και τήρηση βασικών κανόνων είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των συσκευών, αναφέρει η Αστυνομία Κύπρου, δίνοντας συμβουλές προς τους πολίτες.
Προειδοποίηση Αστυνομίας για διαδικτυακές απάτες - Τι να προσέχετε σε email, SMS και επενδύσεις
Η Αστυνομία Κύπρου καλεί τους πολίτες να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να ελέγχουν τις συνδέσεις και να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε ύποπτα μηνύματα και διαδικτυακές επενδύσεις.
Η Αστυνομία συμβουλεύει να μη μοιράζονται οι πολίτες προσωπικές πληροφορίες με άγνωστους ιστότοπους ή άτομα. Παράλληλα, προτρέπει να ελέγχουν ότι οι ιστότοποι που επισκέπτονται αρχίζουν από «https://», ένδειξη κρυπτογραφημένης σύνδεσης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία από άγνωστους αποστολείς ούτε να απαντούν σε ύποπτα email ή SMS που ζητούν προσωπικά δεδομένα ή πληρωμές. Η Αστυνομία τονίζει επίσης ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται άγνωστα άτομα που προτείνουν επενδύσεις μέσω διαδικτύου.
Περισσότερες πληροφορίες για τις διάφορες μορφές ηλεκτρονικής απάτης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.cypruspolicenews.com, στην ενότητα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ/Απάτες μέσω διαδικτύου», καθώς και στην ιστοσελίδα www.cyberalert.cy.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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