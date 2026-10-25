Προειδοποίηση Αστυνομίας για διαδικτυακές απάτες - Τι να προσέχετε σε email, SMS και επενδύσεις

Η Αστυνομία συμβουλεύει να μη μοιράζονται οι πολίτες προσωπικές πληροφορίες με άγνωστους ιστότοπους ή άτομα. Παράλληλα, προτρέπει να ελέγχουν ότι οι ιστότοποι που επισκέπτονται αρχίζουν από «https://», ένδειξη κρυπτογραφημένης σύνδεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία από άγνωστους αποστολείς ούτε να απαντούν σε ύποπτα email ή SMS που ζητούν προσωπικά δεδομένα ή πληρωμές. Η Αστυνομία τονίζει επίσης ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται άγνωστα άτομα που προτείνουν επενδύσεις μέσω διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διάφορες μορφές ηλεκτρονικής απάτης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.cypruspolicenews.com, στην ενότητα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ/Απάτες μέσω διαδικτύου», καθώς και στην ιστοσελίδα www.cyberalert.cy.

Πηγή: ΚΥΠΕ