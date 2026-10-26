Μονή Αγίου Νεοφύτου: Υπό κράτηση παραμένει ο 51χρονος μοναχός - Συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία με απάντηση στις κατηγορίες

Ο 51χρονος κατηγορείται για απόπειρα φόνου σε βάρος 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Νεοφύτου, στην Τάλα της Πάφου, καθώς και για παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού οργάνου και μαχαιροφορίας. Κατά την προηγούμενη διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου, ο συνήγορος υπεράσπισης του 51χρονου, δικηγόρος Λέανδρος Θεοχάρους, υπέβαλε αίτημα όπως ο κατηγορούμενος αφεθεί ελεύθερος υπό όρους.

Το Δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα, κρίνοντας ότι, λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων που αντιμετωπίζει, αλλά και της προηγούμενης απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, ο 51χρονος θα πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση.

Η διαδικασία είχε διακοπεί για αρκετή ώρα, προκειμένου το Δικαστήριο να εξετάσει το αίτημα και να ανακοινώσει την απόφασή του. Ακολούθως, ορίστηκε νέα δικάσιμος για σήμερα, 26 Οκτωβρίου, στις 09:00. Υπενθυμίζεται ότι αίτημα για αποφυλάκιση του 51χρονου είχε υποβάλει προηγουμένως ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, καθώς και κατά την παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο, ο τότε συνήγορος υπεράσπισής του, δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασής του, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου είχε επισημάνει τη σοβαρότητα του αδικήματος, σημειώνοντας ότι, παρά το γεγονός πως ο 51χρονος διατηρεί ορισμένους δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτοί δεν κρίθηκαν αρκετά ισχυροί, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος φυγοδικίας.