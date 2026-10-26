Mη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες απάντησε σήμερα ενώπιον του Κακουργιοδικείου ο 51χρονος μοναχός

Μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει απάντησε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου ο 51χρονος μοναχός, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα φόνου σε βάρος 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Νεοφύτου, στην Τάλα. Το Δικαστήριο όρισε την επόμενη δικάσιμο για τις 16 Φεβρουαρίου 2027, ενώ αποφασίστηκε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση. Η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου πραγματοποιήθηκε γύρω στις 11:00, με τον 51χρονο να αρνείται τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν. Πέραν της απόπειρας φόνου, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού οργάνου, καθώς και για μαχαιροφορία. Κατά την προηγούμενη διαδικασία, ο συνήγορος υπεράσπισης του 51χρονου, δικηγόρος Λέανδρος Θεοχάρους, είχε υποβάλει αίτημα για αποφυλάκιση του κατηγορουμένου υπό όρους. Το αίτημα απορρίφθηκε από το Δικαστήριο, το οποίο έλαβε υπόψη τη σοβαρότητα των αδικημάτων που αντιμετωπίζει, καθώς και την προηγούμενη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Υπενθυμίζεται ότι αιτήματα για αποφυλάκιση είχαν υποβληθεί και σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας από τον τότε συνήγορο υπεράσπισης του 51χρονου, δικηγόρο Αλέξανδρο Αλεξάνδρου. Κατά την απόρριψη του αιτήματος, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου είχε επισημάνει τη σοβαρότητα των αδικημάτων, σημειώνοντας ότι, παρά τους δεσμούς του κατηγορουμένου με την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτοί δεν κρίθηκαν αρκετά ισχυροί, με αποτέλεσμα να εκτιμηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος φυγοδικίας. Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν στις 7 Αυγούστου, γύρω στις 13:30, στην Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου.