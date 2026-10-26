Ένα απίστευτο περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε στο κέντρο της Λάρνακας τη Δευτέρα το μεσημέρι.
Πολίτες πήραν την κατάσταση στα χέρια τους: Ακινητοποίησαν ληστή σε κατάστημα στη Λάρνακα καταμεσήμερο (βίντεο)
Οι Αρχές συνέλαβαν 37χρονο τουρίστα, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία επιχείρησε να αποσπάσει αντίκα από κατάστημα σουβενίρ στο κέντρο της πόλης.
Όπως διαφαίνεται από βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου στα ΜΚΔ, ένας «πελάτης» προσπάθησε να κλέψει από γνωστό κατάστημα με σουβενίρ στον εμπορικό δρόμο του κέντρου της Λάρνακας, Ζήνωνος Κιτιέως, όταν πολίτες έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν, παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια τους.
Στο βίντεο μάλιστα φαίνονται ξεκάθαρα οι ζημιές και η ακαταστασία που προκάλεσε ο επίδοξος ληστής.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 37χρονο Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα ως τουρίστας και όπως αναγράφεται στην καταγγελία, προσπάθησε να κλέψει μία αντίκα από το κατάστημα. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο για προσωποκράτηση, ενώ το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας διερευνά και καταγγελία για επίθεση εναντίον του καταστηματάρχη.
Δείτε το βίντεο
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