Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκε χθες ο 26χρονος οδηγός που το περασμένο Σάββατο επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ποδηλάτη αστυνομικό και να τον τραυματίσει. Εναντίον του καταχωρίστηκε υπόθεση για σειρά τροχαίων αδικημάτων, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη παραδεχθεί κατά τη γραπτή ανάκρισή του.
Καταχωρίστηκε υπόθεση κατά του 26χρονου οδηγού που χτύπησε ποδηλάτη αστυνομικό - Παραδέχθηκε το τροχαίο, χωρίς εξηγήσεις
Η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 26 Νοεμβρίου, με το δικαστήριο να αποφασίζει όπως αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος υπό όρους.
Παρά την παραδοχή του, ο νεαρός δεν έδωσε οποιαδήποτε εξήγηση στους ανακριτές για τους λόγους που τον οδήγησαν να αγνοήσει τις υποδείξεις του αστυνομικού και να τραπεί σε φυγή. Κατά τη χθεσινή διαδικασία καταχωρίστηκε, επίσης, δεύτερη υπόθεση που σχετίζεται με νάρκοτεστ, για την οποία εκκρεμούσε η επίδοσή της στον 26χρονο, καθώς δεν είχε εντοπιστεί προηγουμένως.
Η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 26 Νοεμβρίου, με το δικαστήριο να αποφασίζει όπως αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος υπό όρους. Συγκεκριμένα, κατέθεσε χρηματική εγγύηση και υποχρεούται να παρουσιάζεται καθημερινά σε αστυνομικό σταθμό.
Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου, στην οδό Ανεξαρτησίας, όταν αστυνομικός που εκτελούσε καθήκοντα με ποδήλατο έκανε σήμα στον 26χρονο να σταματήσει. Αντί να συμμορφωθεί, ο οδηγός επιτάχυνε, ενώ στην προσπάθεια του αστυνομικού να τον ανακόψει ακολούθησε σύγκρουση του αυτοκινήτου με το υπηρεσιακό ποδήλατο.
Ο 26χρονος συνέχισε την πορεία του, αφήνοντας πίσω τον τραυματισμένο αστυνομικό. Κατά τη διαφυγή του φέρεται να προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, κινούμενος ακόμη και αντίθετα στην κυκλοφορία και παραβιάζοντας φωτεινό σηματοδότη.
Ο αστυνομικός υπέστη τραυματισμούς στο πόδι και στον αυχένα, χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία. Οι έρευνες οδήγησαν στην ταυτοποίηση του οδηγού μέσω των στοιχείων εγγραφής του οχήματος, ενώ η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, κατόπιν έκδοσης δικαστικού εντάλματος.
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