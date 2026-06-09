Αν δείτε αυτά τα οχήματα στους δρόμους, είναι της Apple - Ο λόγος που βρίσκονται στην Κύπρο

Οχήματα χαρτογράφησης με τη σήμανση Apple Maps θα κυκλοφορούν μέχρι το τέλος τους Ιούνη σε τέσσερις πόλεις της Κύπρου, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος συλλογής δεδομένων της Apple για την αναβάθμιση των χαρτών της και την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσίευσε η εταιρεία, από τις 8 έως τις 30 Ιουνίου 2026 οχήματα της Apple Maps θα πραγματοποιούν καταγραφές σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Παράλληλα, από τις 16 έως τις 30 Ιουνίου, ομάδες πεζών με φορητά συστήματα συλλογής δεδομένων τύπου backpack θα δραστηριοποιηθούν σε Λευκωσία και Πάφο, καλύπτοντας περιοχές όπου δεν μπορούν να εισέλθουν οχήματα.

Η Apple αναφέρει ότι η συλλογή δεδομένων αποσκοπεί στη βελτίωση του Apple Maps και της λειτουργίας Look Around, η οποία επιτρέπει την εικονική περιήγηση σε δρόμους και γειτονιές. Ωστόσο, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται αξιοποιούνται και για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας.

Τι συλλέγουν τα οχήματα της Apple

Τα οχήματα της Apple Maps καταγράφουν τρεις βασικές κατηγορίες δεδομένων:

Διαδρομές GPS υψηλής ακρίβειας για τη χαρτογράφηση του οδικού δικτύου.

Φωτογραφίες δρόμων, κτιρίων και δημόσιων χώρων.

Δεδομένα LiDAR (Light Detection and Ranging), τεχνολογία που χρησιμοποιεί παλμούς φωτός για τη δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία εξηγεί ότι τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την καταγραφή στοιχείων όπως όρια ταχύτητας, διαβάσεις πεζών, απαγορεύσεις στροφών, οδική σήμανση, αριθμήσεις διευθύνσεων και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου.

Το LiDAR επιτρέπει επίσης την αποτύπωση του ύψους, του πλάτους και του βάθους κτιρίων και άλλων κατασκευών, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ακριβών τρισδιάστατων χαρτών.

Χρήση των εικόνων και για εκπαίδευση AI

Σύμφωνα με την Apple οι εικόνες που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους χάρτες της.

Όπως αναφέρει, οι εικόνες αφού υποστούν επεξεργασία και θόλωση προσώπων και πινακίδων κυκλοφορίας μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση άλλων προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης μοντέλων που σχετίζονται με αναγνώριση εικόνας, δημιουργία εικόνων και τεχνολογίες βελτίωσης οπτικού περιεχομένου.

Τι ισχύει για την ιδιωτικότητα

Πριν από τη δημοσίευση οποιασδήποτε εικόνας στη λειτουργία Look Around, η Apple εφαρμόζει αυτόματη θόλωση προσώπων και πινακίδων κυκλοφορίας. Παράλληλα, αναφέρει ότι δεν κοινοποιεί τις μη θολωμένες εικόνες σε τρίτους.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης σε ευαίσθητους χώρους, όπως νοσοκομεία και χώροι λατρείας, ενώ η συλλογή δεδομένων προγραμματίζεται, όπου είναι εφικτό, σε ώρες μειωμένης κυκλοφορίας.

Το πρόγραμμα στην Κύπρο

Οχήματα Apple Maps

Λευκωσία: 8 – 30 Ιουνίου 2026

Λεμεσός: 8 – 30 Ιουνίου 2026

Λάρνακα: 8 – 30 Ιουνίου 2026

Πάφος: 8 – 30 Ιουνίου 2026

Πεζές αποστολές με συστήματα backpack

Λευκωσία: 16 – 30 Ιουνίου 2026

Πάφος: 16 – 30 Ιουνίου 2026