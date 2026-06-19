50 χρόνια Volkswagen Golf: Η ιστορία του απόλυτου ευρωπαϊκού best-seller

Πριν από 50 χρόνια, η Volkswagen ξεκίνησε τη σειρά παραγωγής του Golf στο Wolfsburg. Κανείς δεν ήξερε ότι αυτό το συμπαγές αυτοκίνητο που ήταν ο διάδοχος του θρυλικού Beetle, θα γινόταν το πιο επιτυχημένο Volkswagen και το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 37 εκατομμύρια αυτοκίνητα έχουν ακολουθήσει το πρώτο Golf σειράς παραγωγής του 1974. Καθαρά με μαθηματικούς όρους, αυτό σημαίνει ότι πάνω από 2.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν επιλέξει να αγοράζουν ένα νέο Golf κάθε μέρα τα τελευταία 50 χρόνια. Τα πρώτα νέα μοντέλα Golf εμφανίστηκαν στις εκθέσεις των αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 1974. Από την αρχή όσοι το επέλεξαν ήταν εντυπωσιασμένοι από τη μοντέρνα φιλοσοφία κίνησης, το μεταβλητό εσωτερικό και τη νέα σχεδίαση. Το μοντέλο είχε συμπληρώσει ένα εκατομμύριο πωλήσεις τον Οκτώβριο του 1976.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 20 εκατομμύρια Golf έχουν κατασκευαστεί μόνο στο Wolfsburg. Τα 17 εκατομμύρια Golf που κατασκευάστηκαν μέχρι στιγμής έξω από το Wolfsburg έχουν παραχθεί σε άλλα γερμανικά εργοστάσια όπως στο Βέλγιο, τη Βραζιλία, την Κίνα, τη Μαλαισία, το Μεξικό, τη Σλοβακία και τη Νότια Αφρική. Οι γενιές του μοντέλου είναι:

Golf I: Η πρώτη γενιά ήταν αυτή που έφερε όλες τις τεχνολογίες και τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτό δεν ίσχυε μόνο για την έξυπνη χρήση του χώρου, αλλά και για την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς. Με το πρώτο Golf GTI (1976), η Volkswagen ξεκίνησε τη δυναμική ανάπτυξη της συμπαγούς κατηγορίας. Το Golf D (1976) και το μετέπειτα Golf GTD (1982) έβαλαν την πετρελαιοκίνηση στην κατηγορία. Το 1979, η Volkswagen λάνσαρε το Golf Cabriolet. Συνολικά 6,9 εκατομμύρια μονάδες της πρώτης γενιάς του Golf πουλήθηκαν σε όλες τις ηπείρους μέχρι το 1983.

Golf II: Η δεύτερη γενιά κράτησε το DNA της πρώτης γενιάς. Τεχνολογίες όπως ο ελεγχόμενος καταλύτης, το ABS και η τετρακίνηση έκαναν το ντεμπούτο τους στο Golf II. Συνολικά 6,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα Golf II κατασκευάστηκαν μεταξύ 1983 και 1991.

Golf III: Ήταν το πρώτο μοντέλο που είχε μπροστινούς αερόσακους από το 1992 και η μεγάλη πρόοδος στον τομέα της σχεδίασης του αμαξώματος οδήγησε επίσης σε σημαντικές βελτιώσεις στις ιδιότητες πρόσκρουσης. Παράχθηκε σε 4,8 εκατομμύρια μονάδες μέχρι το 1997.

Golf IV: Το Golf IV που παρουσιάστηκε το 1997 θεωρείται έως και σήμερα ως σύμβολο της εταιρείας. Με το συγκεκριμένο μοντέλο η Volkswagen πέτυχε ένα νέο πρότυπο ποιότητας στην κατηγορία. Παράλληλα, το ντεμπούτο του ESP συνέβαλε περαιτέρω στην οδηγική ασφάλεια. Το 2002, η εταιρεία παρουσίασε επίσης το πιο σπορ Golf μέχρι σήμερα. Το R32 με τελική ταχύτητα 250 χλμ/ώρα, με κιβώτιο άμεσης αλλαγής ταχυτήτων (DSG).

Golf V: Κυκλοφόρησε το 2003 και το σασί έγινε κατά 35% πιο άκαμπτο. Για πρώτη φορά, υπήρχαν επίσης έως και οκτώ προστατευτικοί αερόσακοι. Επιπλέον, το Golf V, το οποίο είχε κατασκευαστεί 3,4 εκατομμύρια φορές μέχρι το 2008, εντυπωσίασε με μια νέα πίσω ανάρτηση τεσσάρων συνδέσμων, προβολείς bixenon και το πρώτο 7-τάχυτο DSG.

Golf VI: Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2012, άλλα 3,6 εκατομμύρια Golf είχαν παραχθεί σε μόλις τέσσερα χρόνια. Η ασφάλεια έκανε για άλλη μια φορά ένα μεγάλο άλμα, ενώ σημείωσε το μέγιστο των πέντε αστέρων στη δοκιμή πρόσκρουσης του Euro NCAP. Νέες τεχνολογίες όπως το Light Assist, το Park Assist, το Hill Start Assist και το Adaptive Chassis Control το έκαναν το «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς» το 2009.

Golf VII: Τον Σεπτέμβριο του 2012, η Volkswagen γιόρτασε την παγκόσμια πρεμιέρα του έβδομου Golf. Το βάρος του μειώθηκε έως και 100 κιλά σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, πράγμα που σήμαινε ότι η κατανάλωση καυσίμου μειώθηκε επίσης έως και 23%. Νέες τεχνολογίες όπως το Automatic Post-Collision Braking System, το Adaptive Cruise Control και το Front Assist, συμπεριλαμβανομένου του City Emergency Braking System, ολοκλήρωσαν τη γκάμα των συστημάτων υποβοήθησης. Το 2014, η Volkswagen χάραξε την πορεία της για την εποχή της ηλεκτροκίνησης με το νέο e-Golf. Μέχρι το 2019 κατασκευάστηκαν συνολικά 6,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα της συγκεκριμένης γενιάς.

Golf VIII: Η Volkswagen παρουσίασε το Golf VIII τον Οκτώβριο του 2019, με νέους ήπιες και plug-in υβριδικές εκδόσεις. Μέχρι στιγμής έχουν πουληθεί πάνω από ένα εκατομμύριο μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ