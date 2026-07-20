Άναψε το λαμπάκι θερμοκρασίας; Σταματήστε αμέσως – Το επικίνδυνο λάθος που δεν πρέπει να κάνετε

Το λαμπάκι θερμοκρασίας είναι μία από τις προειδοποιήσεις που δεν πρέπει να αγνοεί ο οδηγός. Ειδικά στην Κύπρο, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες είναι συνηθισμένες το καλοκαίρι, ένα πρόβλημα στο σύστημα ψύξης μπορεί να γίνει γρήγορα πιο σοβαρό.

Η υπερθέρμανση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο κινητήρας καταστράφηκε. Η σωστή αντίδραση, όμως, μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε έναν απλό έλεγχο και μια ακριβή επισκευή.

Τι σημαίνει το λαμπάκι θερμοκρασίας

Στα περισσότερα αυτοκίνητα, το σχετικό σύμβολο μοιάζει με θερμόμετρο μέσα σε νερό. Μπορεί επίσης ο δείκτης θερμοκρασίας να πλησιάσει την κόκκινη περιοχή.

Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία του κινητήρα έχει ανέβει πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Πιθανές αιτίες είναι:

χαμηλή στάθμη ψυκτικού υγρού,

διαρροή στο σύστημα ψύξης,

πρόβλημα στον θερμοστάτη,

βλάβη στον ανεμιστήρα του ψυγείου,

πρόβλημα στην αντλία νερού,

φραγμένο ή κατεστραμμένο ψυγείο.

Η ζέστη από μόνη της δεν θα έπρεπε να προκαλεί υπερθέρμανση σε ένα σωστά συντηρημένο σύγχρονο αυτοκίνητο. Μπορεί, όμως, να επιβαρύνει ένα σύστημα ψύξης που έχει ήδη διαρροή, φθορά ή χαμηλή στάθμη ψυκτικού.

Τι κάνουμε μόλις εμφανιστεί η ένδειξη

1. Κλείνουμε το κλιματιστικό

Το air condition αυξάνει το φορτίο του κινητήρα. Κλείνοντάς το, μειώνουμε προσωρινά την επιβάρυνση μέχρι να βρούμε ασφαλές σημείο για να σταματήσουμε.

Αυτό δεν αποτελεί επισκευή και δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά τη διαδρομή.

2. Σταματάμε σε ασφαλές σημείο

Μειώνουμε ταχύτητα, ανάβουμε τα φώτα κινδύνου και σταματάμε το συντομότερο δυνατό χωρίς να δημιουργήσουμε κίνδυνο στην κυκλοφορία.

Στη συνέχεια σβήνουμε τον κινητήρα. Η συνέχιση της οδήγησης με υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε εξαρτήματα του κινητήρα.

3. Δεν ανοίγουμε αμέσως το δοχείο ψυκτικού

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο. Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, το σύστημα ψύξης βρίσκεται υπό πίεση.

Αν ανοίξουμε την τάπα του δοχείου διαστολής ή του ψυγείου, μπορεί να εκτοξευθεί καυτό υγρό ή ατμός και να προκαλέσει σοβαρό έγκαυμα.

Περιμένουμε τουλάχιστον 30 λεπτά ή περισσότερο, μέχρι να κρυώσει καλά ο κινητήρας. Δεν αγγίζουμε την τάπα όταν υπάρχει ακόμη ατμός ή έντονη θερμότητα κάτω από το καπό.

Μπορούμε να συμπληρώσουμε ψυκτικό υγρό;

Μόνο όταν ο κινητήρας έχει κρυώσει και εφόσον γνωρίζουμε ποιο προϊόν απαιτεί ο κατασκευαστής.

Η στάθμη πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις «MIN» και «MAX» του δοχείου. Δεν γεμίζουμε πάνω από τη μέγιστη ένδειξη και δεν αναμειγνύουμε διαφορετικούς τύπους ψυκτικού χωρίς να γνωρίζουμε ότι είναι συμβατοί.

Οι σωστές προδιαγραφές αναγράφονται στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου. Το χρώμα του υγρού από μόνο του δεν αρκεί για να επιβεβαιώσει ότι ένα προϊόν είναι κατάλληλο.

Αν το δοχείο είναι άδειο, υπάρχει εμφανής διαρροή ή η στάθμη πέσει ξανά μετά τη συμπλήρωση, το αυτοκίνητο χρειάζεται έλεγχο. Ακόμη και μια μικρή διαρροή μπορεί να οδηγήσει σε νέα υπερθέρμανση.

Πότε καλούμε οδική βοήθεια

Δεν συνεχίζουμε τη διαδρομή όταν:

βγαίνει ατμός από το καπό,

υπάρχει μεγάλη διαρροή,

η ένδειξη θερμοκρασίας παραμένει αναμμένη,

ο κινητήρας λειτουργεί με περίεργο θόρυβο,

το ψυκτικό εξαφανίζεται ξανά,

δεν γνωρίζουμε την αιτία του προβλήματος.

Το ασφαλέστερο είναι να μεταφερθεί το όχημα σε συνεργείο. Το να οδηγήσουμε «λίγο ακόμη» μπορεί να μετατρέψει μια βλάβη στο σύστημα ψύξης σε πολύ ακριβότερη ζημιά.

Πώς μειώνουμε τον κίνδυνο υπερθέρμανσης

Ο έλεγχος της στάθμης του ψυκτικού πρέπει να γίνεται με κρύο κινητήρα και σε επίπεδο έδαφος. Χρήσιμος είναι επίσης ο τακτικός έλεγχος για υγρά κάτω από το αυτοκίνητο, φθαρμένους σωλήνες και ασυνήθιστη άνοδο της θερμοκρασίας.

Πριν από μεγάλη διαδρομή στην Κύπρο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, αξίζει να ελέγχονται το ψυκτικό, το λάδι και η λειτουργία του ανεμιστήρα. Το λαμπάκι θερμοκρασίας δεν είναι απλή υπενθύμιση: είναι προειδοποίηση για άμεση και ασφαλή στάση.