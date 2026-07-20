Το νέο Kia Niro φτάνει στην Κύπρο και φέρνει την υβριδική τεχνολογία πιο κοντά στην καθημερινότητα

Η Kia παρουσιάζει το νέο Kia Niro, ένα ανανεωμένο Hybrid CUV που σχεδιάστηκε για να κάνει τις καθημερινές μετακινήσεις πιο εύκολες, πιο οικονομικές και πιο άνετες. Με αποκλειστικά Hybrid κινητήριο σύνολο για την Κυπριακή αγορά, το νέο μοντέλο συνδυάζει χαμηλή κατανάλωση, σύγχρονη τεχνολογία και υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο οικογενειακό αυτοκίνητο.

Hybrid απόδοση με έμφαση στην οικονομία

Το υβριδικό σύστημα εξασφαλίζει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές ρύπων, χωρίς να επηρεάζει την άνεση ή την ευκολία στην καθημερινή οδήγηση.

Σύγχρονη σχεδίαση με μεγαλύτερη πρακτικότητα

Αποκτά ανανεωμένη σχεδίαση, με νέα κάθετα LED Headlights, επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες και πιο δυναμική εμφάνιση. Παράλληλα, διατηρεί τους ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους, με χώρο αποσκευών 451 λίτρων, προσφέροντας υψηλή πρακτικότητα τόσο για την οικογένεια όσο και για τις καθημερινές μετακινήσεις

Κύρια χαρακτηριστικά του εσωτερικού

Το νέο ψηφιακό cockpit διαθέτει δύο οθόνες 12,3 ιντσών που προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες οδήγησης, την πλοήγηση και τις λειτουργίες του οχήματος.

Το προηγμένο σύστημα ccNC ενσωματώνει πλοήγηση, πολυμέσα και λειτουργίες συνδεσιμότητας σε ένα σύγχρονο και εύχρηστο περιβάλλον.

Πλήρης ασύρματη συνδεσιμότητα με smartphone, ώστε ο οδηγός να έχει εύκολη πρόσβαση στις αγαπημένες του εφαρμογές χωρίς καλώδια.

Δυνατότητα πρόσβασης και εκκίνησης του οχήματος μέσω smartphone, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητα.

Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου για ακόμη μεγαλύτερη πρακτικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις.

Το νέο Kia Niro ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει οικονομία, τεχνολογία και πρακτικότητα σε ένα σύγχρονο υβριδικό SUV. Τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι:

Αποκλειστικά υβριδικό σύστημα για χαμηλότερη κατανάλωση και εκπομπές.

Σύγχρονος σχεδιασμός με αναβαθμισμένη αισθητική.

Πλήρες πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

Ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό, ιδανικό για την καθημερινότητα και τα οικογενειακά ταξίδια.

Διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ADAS, που περιλαμβάνει:

Forward Collision Avoidance Assist (FCA) Σύστημα αυτόματης πέδησης με αναγνώριση οχημάτων, πεζών και ποδηλατών.

Highway Driving Assist (HDA 2.0) Υποβοήθηση οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο με διατήρηση λωρίδας και Adaptive Cruise Control.

Lane Following Assist (LFA 2) Διατηρεί το όχημα στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας.

Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA) Ανιχνεύει οχήματα στο τυφλό σημείο και παρεμβαίνει όταν χρειάζεται.

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) Αναγνωρίζει τα όρια ταχύτητας και ενημερώνει τον οδηγό.

Parking Distance Warning (PDW) Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω.

Rear View Monitor (RVM) Κάμερα οπισθοπορείας για ασφαλέστερους ελιγμούς.

Hands-On Detection (HOD) Ανιχνεύει ότι ο οδηγός διατηρεί τα χέρια του στο τιμόνι κατά τη χρήση των συστημάτων υποβοήθησης.

Remote Smart Parking Assist (RSPA) Διευκολύνει τη στάθμευση ακόμη και όταν ο οδηγός βρίσκεται εκτός του οχήματος (ανάλογα με την έκδοση).\

Το νέο Kia Niro αποδεικνύει ότι η υβριδική τεχνολογία μπορεί να συνδυάζει οικονομία, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία άνεση χωρίς συμβιβασμούς. Με τον πλούσιο εξοπλισμό, τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και την πρακτικότητα που προσφέρει, αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία του. Είναι ένα αυτοκίνητο που θα καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας και των απαιτητικών οδηγών, κερδίζοντας τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας διαδρομή.

Την Kia εκπροσωπεί στην Κύπρο η Loutsios Group με showrooms σε όλες τις πόλεις. Πληροφορίες στο www.kia.com.cy ή στο 25 576576