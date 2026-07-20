Τέσσερα εκατομμύρια οδηγοί στην Ευρώπη επέλεξαν το Nissan Qashqai

Το Nissan Qashqai συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς ξεπέρασε το εντυπωσιακό ορόσημο των τεσσάρων εκατομμυρίων πωλήσεων από την πρώτη του εμφάνιση το 2006. Το μοντέλο που ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία των σύγχρονων crossover SUV εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς, συνδυάζοντας πρακτικότητα, τεχνολογία και αποδοτικότητα, στοιχεία που το έχουν καταστήσει ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Nissan στην Ευρώπη.

Σε διάστημα σχεδόν δύο δεκαετιών και μέσα από τρεις γενιές, το Nissan Qashqai εξελίχθηκε διαρκώς, ακολουθώντας τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών. Η Nissan επένδυσε στην ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα, την άνεση και τον εξηλεκτρισμό, διατηρώντας το μοντέλο στην κορυφή της κατηγορίας. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα έχει αποσπάσει περισσότερα από 110 διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων και 20 διακρίσεις "Car of the Year" σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Ιδιαίτερη συμβολή στην επιτυχία του έχει το πρωτοποριακό σύστημα e-POWER, η μοναδική υβριδική τεχνολογία της Nissan. Σε αντίθεση με τα συμβατικά υβριδικά συστήματα, οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι αίσθηση οδήγησης που θυμίζει αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς όμως να απαιτείται εξωτερική φόρτιση. Σύμφωνα με τη Nissan, το Qashqai e-POWER μπορεί να διανύσει περισσότερα από 1.200 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα καυσίμου, με μέση κατανάλωση μόλις 4,3 λίτρα/100 χλμ. (WLTP).

Σημαντικό ρόλο στη διαχρονική επιτυχία του μοντέλου διαδραματίζει και το γεγονός ότι σχεδιάζεται και εξελίσσεται ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά. Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται στο Nissan Design Europe στο Λονδίνο, η εξέλιξη στα τεχνικά κέντρα της εταιρείας στο Cranfield και τη Βαρκελώνη, ενώ η παραγωγή γίνεται στο εργοστάσιο του Sunderland στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία από τις σημαντικότερες μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Η επιτυχία του Qashqai έχει ιδιαίτερη σημασία και για την κυπριακή αγορά, όπου το μοντέλο συγκαταλέγεται διαχρονικά στις πιο δημοφιλείς επιλογές της κατηγορίας των οικογενειακών SUV. Ο συνδυασμός προηγμένης τεχνολογίας, χαμηλής κατανάλωσης, κορυφαίων συστημάτων ασφαλείας και πρακτικότητας εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που το Nissan Qashqai παραμένει μία από τις πλέον ολοκληρωμένες προτάσεις για τον σύγχρονο οδηγό.