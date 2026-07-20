Η Mercedes CLA επιβεβαιώνει την υπεροχή της με ακόμη μία σημαντική διεθνή διάκριση

Η νέα αμιγώς ηλεκτρική Mercedes-Benz CLA 250+ με EQ Technology συνεχίζει να συγκεντρώνει διεθνείς διακρίσεις, καθώς απέσπασε την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Green NCAP. Με συνολική επίδοση 91%, το νέο μοντέλο της γερμανικής εταιρείας επιβεβαιώνει ότι συνδυάζει κορυφαία ενεργειακή απόδοση, χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στην ήδη εντυπωσιακή πορεία του μοντέλου, το οποίο είχε προηγουμένως κατακτήσει επίσης την ανώτατη βαθμολογία των πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP, καθώς και τον τίτλο του «Best Performer» στην κατηγορία του. Με αυτόν τον τρόπο, η ηλεκτρική CLA αποδεικνύει ότι δεν διακρίνεται μόνο για την ασφάλεια και την τεχνολογία της, αλλά και για την περιβαλλοντική της υπευθυνότητα.

Το Green NCAP αξιολογεί τα αυτοκίνητα με βάση την ενεργειακή τους αποδοτικότητα, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την κατανάλωση ενέργειας και το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Στην περίπτωση της νέας CLA, οι εξαιρετικές επιδόσεις αποδίδονται σε μια σειρά προηγμένων τεχνολογικών λύσεων που έχει εξελίξει η Mercedes-Benz. Καθοριστικό ρόλο παίζει ο εξαιρετικός αεροδυναμικός σχεδιασμός, με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,21 Cd, ένας από τους καλύτερους στην κατηγορία. Παράλληλα, το νέο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης ενσωματώνει τεχνολογία 800 Volt, καθώς και κιβώτιο δύο σχέσεων, στοιχεία που βελτιώνουν σημαντικά τόσο την ενεργειακή απόδοση όσο και τις επιδόσεις στις μεγάλες αποστάσεις.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι και οι δυνατότητες φόρτισης. Χάρη στην υποστήριξη ταχυφόρτισης DC ισχύος έως 320 kW, η νέα CLA μπορεί να ανακτήσει αυτονομία έως και 325 χιλιομέτρων μέσα σε μόλις δέκα λεπτά, προσφέροντας επίπεδο πρακτικότητας που προσεγγίζει τον χρόνο ανεφοδιασμού ενός συμβατικού αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Green NCAP, η συνολική επίδραση του μοντέλου στο περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του περιορίζεται περίπου στα 119 γραμμάρια ισοδύναμου CO₂ ανά χιλιόμετρο, επίδοση που συγκαταλέγεται στις καλύτερες της κατηγορίας.

Η νέα διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τον εορτασμό των 140 χρόνων καινοτομίας της Mercedes-Benz. Από την πρώτη κατοχυρωμένη πατέντα του αυτοκινήτου από τον Carl Benz μέχρι τα σημερινά προηγμένα ηλεκτρικά μοντέλα, η γερμανική εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξη της τεχνολογίας, της ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας.