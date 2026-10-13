Το φθηνό υγρό που μπορεί να γλιτώσει τον κινητήρα από ακριβές ζημιές - Δεν είναι το νερό

Ένα από τα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι οδηγοί είναι να γεμίζουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου με νερό βρύσης το δοχείο του ψυγείου. Αυτό στη πράξη μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα στο ψυγείο μετά από αρκετό καιρό.

Πρέπει να βάλει ψυκτικό υγρό το οποίο είναι γνωστό και ως παραφλού. Σε σχέση με το νερό βρύσης έχει πολύ διαφορετικό σημείο βρασμού και δεν παγώνει τόσο εύκολα όπως το νερό. Αυτό σημαίνει ότι σε μέρες όπου η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω του μηδενός, το νερό της βρύσης θα παγώσει με αποτέλεσμα να σκάσουν οι εσωτερικές σωληνώσεις του ψυγείου. Από την άλλη, το παραφλού δεν έχει άλατα και έτσι δεν μπορεί να φράξει το κύκλωμα ψύξης του κινητήρα, ενώ δεν συμβάλει στην εσωτερική οξείδωση του ψυγείου που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο καλοριφέρ.

Η χρήση του νερού βρύσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε περιπτώσεις ανάγκης. Όταν δηλαδή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή μια μετακίνησης πρέπει να συμπληρώσουμε νερό γιατί ανεβαίνει πολύ γρήγορα η θερμοκρασία του κινητήρα και πρέπει να τον βοηθήσουμε να κρυώσει.

Στο συνεργείο και έπειτα από την επιδιόρθωση της όποιας βλάβης στο κύκλωμα ψύξης, το νερό θα πρέπει να αφαιρεθεί και στη θέση του να μπει το παραφλού.

Το παραφλού δεν κοστίζει ακριβά και μπορεί να σώσει το κινητήρα από μεγαλύτερη ζημιά. Μπορεί είτε να αραιωθεί είτε να μπει αυτούσιο, ενώ πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένα μπουκάλι στο πορτμπαγκάζ για κάθε ενδεχόμενο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ