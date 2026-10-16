ΒΙΝΤΕΟ: Παρουσιάστηκε το νέο Tesla - «Πετάει», κάνει τούμπες στον αέρα και πιάνει τα 100 σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο!

Η αποκάλυψη έγινε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σε εγκατάσταση δοκιμών της SpaceX κοντά στην πόλη Γουέικο του Τέξας, όπου η Tesla παρουσίασε τη νέα γενιά του Roadster, εννέα χρόνια μετά την πρώτη ανακοίνωση του ηλεκτρικού σπορ αυτοκινήτου.

Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Όπως μεταδίδει το CNN, η παρουσίαση περιλάμβανε μια εντυπωσιακή επίδειξη των δυνατοτήτων του πρωτότυπου οχήματος, το οποίο συνδυάζει τεχνολογία ηλεκτροκίνησης με συστήματα που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη διαστημική εταιρεία SpaceX.

Το Roadster ανέβηκε σε μια απότομη, καμπυλωτή ράμπα και κατάφερε να κινηθεί ακόμη και ανάποδα, παραμένοντας προσκολλημένο στην επιφάνειά της χάρη σε ένα ισχυρό σύστημα αναρρόφησης στο κάτω μέρος του αμαξώματος.

Στη συνέχεια εκτοξεύθηκε από τη ράμπα, περιστράφηκε στον αέρα και προσγειώθηκε ξανά στο έδαφος, χρησιμοποιώντας ειδικούς προωθητήρες για τον έλεγχο της κίνησής του.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η δεύτερη δοκιμή, κατά την οποία το όχημα σηκώθηκε από το έδαφος και πέρασε πάνω από μια σειρά σταθμευμένων αυτοκινήτων της Tesla, προτού επιστρέψει στον δρόμο.

Από τα 0 στα 96 χλμ./ώρα σε 0,81 δευτερόλεπτα

Πέρα από τις εναέριες δυνατότητές του, το νέο Roadster φιλοδοξεί να καταρρίψει τα δεδομένα της επιτάχυνσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Tesla, το ηλεκτρικό υπεραυτοκίνητο μπορεί να επιταχύνει από στάση μέχρι τα 96,6 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 0,81 δευτερόλεπτα, επίδοση που, εφόσον επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα σε όχημα παραγωγής, θα το τοποθετήσει ανάμεσα στα ταχύτερα αυτοκίνητα στον κόσμο.

Η τεχνολογία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στη χρήση προωθητήρων ψυχρού αερίου, οι οποίοι δημιουργούν ώθηση με την απελευθέρωση αέρα από δεξαμενές εξαιρετικά υψηλής πίεσης.

Σε αντίθεση με έναν συμβατικό κινητήρα, οι προωθητήρες μπορούν να ασκήσουν δύναμη απευθείας στο όχημα, συμβάλλοντας τόσο στην επιτάχυνσή του όσο και στον έλεγχο της κίνησής του όταν βρίσκεται στον αέρα.

«Το κάναμε χωρίς οδηγό για να μη σκοτώσουμε κανέναν»

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε χωρίς οδηγό μέσα στο αυτοκίνητο, με τον Έλον Μασκ να εξηγεί ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας, καθώς οι ιδιαίτερα απαιτητικοί ελιγμοί έκρυβαν κινδύνους.

Ο επικεφαλής της Tesla παραδέχθηκε μάλιστα, πριν από την ολοκλήρωση της δοκιμής, ότι δεν ήταν απολύτως βέβαιο πως όλα θα εξελίσσονταν σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

«Η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι παρευρισκόμενοι βρίσκονταν σε ασφαλή απόσταση.

Αναφερόμενος στις δυνατότητες του νέου Roadster, υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο μπορεί ουσιαστικά να πετάξει σαν πύραυλος, πραγματοποιώντας περιστροφές και άλλους εντυπωσιακούς εναέριους ελιγμούς.

Ο Μασκ παρουσίασε το όχημα ως ένα εξαιρετικά προηγμένο αυτοκίνητο για όσους εξακολουθούν να θέλουν να οδηγούν οι ίδιοι, σε μια περίοδο κατά την οποία η Tesla επενδύει ολοένα περισσότερο στην αυτόνομη οδήγηση.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Παραγωγή το 2028, αλλά παραμένουν ερωτήματα

Παρά τον εντυπωσιασμό που προκάλεσε η επίδειξη, το νέο Roadster εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο του πρωτότυπου οχήματος. Ο Έλον Μασκ τοποθέτησε την έναρξη της παραγωγής στο 2028, χωρίς ωστόσο να υπάρχει βεβαιότητα για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Άλλωστε, το συγκεκριμένο μοντέλο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 2017, με αρχικό στόχο να κυκλοφορήσει το 2020, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε.

Ερωτήματα παραμένουν και για το κατά πόσο οι δυνατότητες που παρουσιάστηκαν στο Τέξας θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Η σύντομη ανύψωση και οι εναέριοι ελιγμοί δεν σημαίνουν ότι το Roadster είναι ήδη ένα πλήρως λειτουργικό ιπτάμενο αυτοκίνητο, ικανό να πραγματοποιεί κανονικές πτήσεις. Επιπλέον, το πρωτότυπο δεν διαθέτει ακόμη την απαιτούμενη έγκριση για κυκλοφορία στους δημόσιους δρόμους. Αυτό που κατάφερε πάντως η Tesla ήταν να παρουσιάσει μια ασυνήθιστη εφαρμογή τεχνολογίας που συνδυάζει την αυτοκινητοβιομηχανία με τη διαστημική μηχανική, ανοίγοντας τη συζήτηση για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι δυνατότητες των μελλοντικών αυτοκινήτων.

Σε τρεις εκδόσεις η μελλοντική κυκλοφορία του

Το νέο Roadster θα κυκλοφορήσει σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις, με τις δύο ανώτερες να ενσωματώνουν τεχνολογία ψυχρού αερίου (cold-gas thrusters) αναπτυγμένη σε συνεργασία με τη SpaceX:

Performance (Βασική έκδοση): Διαθέτει ενεργή αεροδυναμική και ένα ειδικό σύστημα αναρρόφησης (suction fan system) στο δάπεδο. Το σύστημα αυτό δημιουργεί τέτοια αρνητική πίεση που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται ακόμα και ανάποδα σε οροφή. Επιτυγχάνει το 0-100 χλμ/ώρα (0-60 mph) σε λιγότερο από 1,9 δευτερόλεπτα.

Thrust: Έκδοση περιορισμένης παραγωγής που συνδυάζει το σύστημα αναρρόφησης με προωστήρες στο πίσω μέρος, ρίχνοντας τον χρόνο για το 0-60 mph στα 0,81 δευτερόλεπτα.

Rocket: Η κορυφαία, «invite-only» έκδοση με 10 προωστήρες. Στην επίσημη παρουσίαση, το αυτοκίνητο πραγματοποίησε άλματα στον αέρα και σύντομες πτήσεις. Η Tesla ανακοίνωσε χρόνο 0-60 mph κάτω από 0,59 δευτερόλεπτα.

Η επίσημη τελική τιμή για κάθε έκδοση δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά αναμένεται να ξεκινά από τουλάχιστον $200.000 έως $250.000.

Με πληροφορίες από CNN, TechCrunch και Euronews.