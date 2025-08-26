Πέντε αστέρια στην ασφάλεια για το νέο Volkswagen Tayron

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Με κορυφαία επίδοση στις τελευταίες δοκιμές του Euro NCAP, το ολοκαίνουργιο Volkswagen Tayron απέσπασε την ανώτατη διάκριση των πέντε αστέρων, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της γερμανικής φίρμας στην ασφάλεια. Το αποτέλεσμα αυτό υπογραμμίζει όχι μόνο τον υψηλού επιπέδου εξοπλισμό του μοντέλου, αλλά και τις διαχρονικές προσπάθειες της Volkswagen να προσφέρει κορυφαία προστασία ανεξαρτήτως κατηγορίας οχήματος.

Ο οργανισμός Euro NCAP αξιολόγησε τον Tayron σε τέσσερις βασικούς τομείς. Την προστασία ενήλικων επιβατών, την προστασία παιδιών, προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου όπως πεζοί και ποδηλάτες, καθώς και αποτελεσματικότητα των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Η συνολική βαθμολογία του Tayron αποτυπώνει την αριστεία της Volkswagen στην ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Ακόμη και η βασική έκδοση του Tayron διαθέτει ένα πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων ασφαλείας. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, δυναμική προβολή σημάτων κυκλοφορίας, προβλεπτικός περιοριστής ταχύτητας, σύστημα προσαρμοζόμενου cruise control με λειτουργία stop & go, υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, υποστήριξη αποφυγής σύγκρουσης, παρακολούθηση προσοχής οδηγού και σύστημα ειδοποίησης κούρασης.

Η παθητική ασφάλεια είναι επίσης υψηλού επιπέδου, με εμπρός, πλευρικούς, κουρτίνας και κεντρικό αερόσακο, ενώ τα καθίσματα προσφέρουν προσκέφαλα σχεδιασμένα για μέγιστη προστασία. Όλες οι θέσεις διαθέτουν ζώνες ασφαλείας τριών σημείων με προεντατήρες, ενώ υπάρχει ακουστική και οπτική ειδοποίηση για ανοιχτές ζώνες τόσο εμπρός όσο και πίσω. Φυσικά, δεν λείπουν τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας και υποβοήθησης, όπως το ESC, το ηλεκτρομηχανικό σύστημα πέδησης, η υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα, αλλά και το ηλεκτρονικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto Hold.

Το νέο Tayron εντάσσεται στη γκάμα της Volkswagen ανάμεσα στο Tiguan και στο μεγαλύτερο Touareg, προσφέροντας ένα ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικό. Μπορεί να εξοπλιστεί με τρίτη σειρά καθισμάτων, φιλοξενώντας έτσι έως και επτά επιβάτες. Το μοντέλο διατίθεται με σειρά αποδοτικών κινητήρων καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες μιας μεγάλης γκάμας αγοραστών.

Το Tayron, βρίσκεται στους εκθεσιακούς χώρους της Unicars σε όλες τις πόλεις, και προσφέρεται στην τιμή των €37,900, με το πακέτο εξοπλισμού Life Plus Package.

