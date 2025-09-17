Το νέο MINI Aceman επαναπροσδιορίζει την έννοια του compact crossover

Το αμιγώς ηλεκτρικό crossover Aceman είναι το πιο πρόσφατο μοντέλο της MINI και, βάση των διαστάσεων του, τοποθετείται ανάμεσα στο MINI Cooper και το MINI Countryman. Η ηλεκτροκίνηση και ο αστικός χαρακτήρας του το καθιστούν αναμφισβήτητα μέλος της οικογένειας MINI. Παρά τις compact εξωτερικές διαστάσεις του, το MINI Aceman διαθέτει ένα ευρύχωρο εσωτερικό, καθιστώντας το ιδανικό για τις μετακινήσεις στην πόλη. Η πρακτικότητά του στην καθημερινότητα συνδυάζεται αρμονικά με έναν δυναμικό και διασκεδαστικό χαρακτήρα οδήγησης

Με μήκος λίγο πάνω από τέσσερα μέτρα, το ευέλικτο MINI Aceman εφαρμόζει τη σχεδιαστική αρχή της μάρκας «Clever Use of Space». Δηλαδή προσφέρει άνεση για έως και πέντε επιβάτες αλλά και αποσκευές. Ο χώρος αποσκευών, με βασική χωρητικότητα 300 λίτρων, μπορεί να φτάσει εύκολα έως και τα 1.005 λίτρα.

Σχεδιαστικά ξεχωρίζουν οι compact αναλογίες και οι καθαρές γραμμές. Διαθέτει μια ειδική σχεδίαση για το μπροστινό μέρος με την οκταγωνική μάσκα και τους προβολείς ενισχύουν τον εκφραστικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου κάνοντάς το άμεσα αναγνωρίσιμο. Το έντονα γωνιώδες προφίλ του MINI Aceman από μπροστά δημιουργεί ένα σπορ στυλ. Το όλο σκηνικό συμπληρώνουν οι μέγάλοι τροχοί με τις ζάντες 18 ιντσών αλλά και οι στάνταρ ράγες οροφής που υπογραμμίζουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του.

Στο εσωτερικό του, το MINI Aceman διακρίνεται για τη μινιμαλιστική αισθητική και τις απαλές, στρογγυλεμένες γραμμές. Το συμπαγές τιμόνι, η χαρακτηριστική στρογγυλή οθόνη στο κέντρο και η γνώριμη μπάρα διακοπτών, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει άμεσα στο κλασικό DNA της MINI. Οι έντονες αντιθέσεις στις υφασμάτινες επιφάνειες και τα αναπαυτικά καθίσματα ολοκληρώνουν το υψηλής ποιότητας εσωτερικό.

Η ευελιξία και η διασκεδαστική οδήγηση είναι κομμάτι του DNA της μάρκας MINI. Το ίδιο ισχύει και για το MINI Aceman E: με ηλεκτροκινητήρα 184 hp, επιταχύνει από 0 έως 100 km/h σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα και φτάνει σε τελική ταχύτητα 160 km/h

Το Aceman διατηρεί ζωντανή την παράδοση της οικογένειας MINI στη δυναμική οδήγηση: το σπορ πλαίσιο προσφέρει πραγματική αίσθηση go-kart. Το «άμεσο» τιμόνι και η ακρίβεια του συστήματος πέδησης εξασφαλίζουν διασκεδαστική οδήγηση με απόλυτο έλεγχο. Με αυτονομία 309 χιλιομέτρων σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών WLTP, το MINI Aceman E δεν είναι απλώς ο ιδανικός σύντροφος για την πόλη: με την ισχυρή μπαταρία των 42,5 kWh μπορεί να διανύει μεγαλύτερες αποστάσεις. Παράλληλα, καινοτόμες τεχνολογίες βελτιστοποιούν την ευέλικτη φόρτιση της μπαταρίας. Μπορείτε να προγραμματίσετε εύκολα και με ακρίβεια τον χρόνο έναρξης της φόρτισης και το επιθυμητό επίπεδο χωρητικότητας, ενώ παράλληλα μπορεί να έχει ρυθμιστεί το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας στην καμπίνα. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση, από τον χρόνο και το κόστος μέχρι την κατάσταση της μπαταρίας, είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω της εφαρμογής MINI.