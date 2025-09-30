Επίδειξη τεχνολογίας από τη Renault με το πρωτότυπο Filante Record 2025

Το Renault Filante Record 2025 δεν είναι ένα συνηθισμένο πρωτότυπο όχημα, αλλά ένα ηλεκτρικό μονοθέσιο επίδειξης, ειδικά σχεδιασμένο για να αναδείξει την τόλμη και την καινοτομία, συνδυάζοντας το παρελθόν της γαλλικής μάρκας με το όραμά της για την ηλεκτροκίνηση του μέλλοντος. Εμπνευσμένο από τα θρυλικά 40CV des Records (1925-1926), Nervasport des Records (1934) και Etoile Filante (1956), το Filante Record σχεδιάστηκε με σκοπό να ξεπεράσει τα όρια στην αεροδυναμική και την ενεργειακή απόδοση. Το τολμηρό design του αντλεί έμπνευση από τον κλάδο της αεροναυπηγικής, υιοθετώντας ταυτόχρονα στοιχεία από το σχεδιαστικό παρελθόν του γαλλικού brand.

Αναφορές στο πλούσιο παρελθόν της Renault αποτελούν -μεταξύ άλλων- το χρώμα Ultraviolet Blue, οι πλήρως καλυμμένοι τροχοί (Etoile Filante), η αιχμηρή μάσκα, η θέση της καμπίνας και η ρύθμιση καθίσματος με ιμάντες (40CV des Records). Με την προστατευτική αεροδυναμική «φούσκα» της, η καμπίνα θυμίζει έντονα την καλύπτρα ενός μαχητικού αεροσκάφους, ενώ έχει ενσωματωθεί μια πληθώρα αεροδυναμικών βοηθημάτων που διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην αεροδυναμική απόδοση.

Έμφαση στη μείωση του βάρους δόθηκε και κατά τον σχεδιασμό του εσωτερικού, όπου το κάθισμα είναι κατασκευασμένο από τεντωμένο καραβόπανο. Μοιάζει με αιώρα, είναι ελαφρύ και προσαρμόζεται στο σωματότυπο του οδηγού. Ο συνδυασμός κραμάτων αλουμινίου, άνθρακα και χάλυβα εξυπηρετεί αφενός τη μείωση του βάρους και αφετέρου την ενίσχυση της αντοχής του πλαισίου, η οποία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην πίστα. Συνολικά, το βάρος είναι κάτω από 1.000 κιλά, με τα 600 εξ αυτών να προέρχονται από την μπαταρία. Το Renault Filante Record 2025 διαθέτει ελαστικά Michelin σε ζάντες 19 ιντσών, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν ανόθευτες επιδόσεις, μεγιστοποιώντας την αυτονομία. Στο Renault Filante Record 2025 αντικαταστάθηκαν τα συμβατικά μηχανικά συστήματα με ηλεκτρονικές τεχνολογίες steer-by-wire και brake-by-wire, χαρίζοντας στον οδηγό μια πιο ολοκληρωμένη οδηγική εμπειρία. Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα που χρησιμοποιούν μηχανική κολόνα τιμονιού για τη σύνδεση με τους τροχούς, η τεχνολογία steer-by-wire βασίζεται σε μια ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του τιμονιού και των ηλεκτροκινητήρων του τιμονιού, βοηθώντας στην υπέρβαση μιας σειράς αρχιτεκτονικών περιορισμών.

Αντίστοιχη είναι και η αρχή λειτουργίας της τεχνολογίας brake-by-wire: Το Renault Filante Record 2025 δεν διαθέτει την κλασική «πενταλιέρα», μιας και τη λειτουργία του φρεναρίσματος τη διαχειρίζεται ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Όταν ο οδηγός πατάει το φρένο, αποστέλλεται ένα ηλεκτρικό σήμα στο σύστημα πέδησης, το οποίο κατανέμει τη δύναμη στους τροχούς για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Το όνομα Renault Filante Record 2025 είναι μια άμεση αναφορά σε δύο από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της μάρκας: Το Etoile Filante (1956), ένα όχημα εμπνευσμένο από την αεροναυπηγική, και τα 40CV Records, μονοθέσια με βελτιωμένο αμάξωμα που ήταν πιο στενά από τα Renault 40 CV και σημείωσαν μια σειρά από ρεκόρ ταχύτητας και αντοχής το 1925.