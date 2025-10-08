Το αφεντικό της Ford προειδοποιεί –Τι προβλέπει για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Ο Jim Farley, CEO της Ford, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αγορά ηλεκτρικών, προειδοποιώντας ότι χωρίς κίνητρα και πιο προσιτά μοντέλα η ζήτηση μπορεί να καταρρεύσει.

Μπορεί στην Ευρώπη τα ηλεκτρικά να γνωρίζουν άνθηση, με τις συνολικές πωλήσεις τους να συνεχίζουν να αυξάνονται, αφού αθροιστικά για το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, οι ταξινομήσεις νέων BEV στην Ε.Ε. έφτασαν τις 1.132.603 μονάδες, κατακτώντας μερίδιο 15,8% από 12,6% πέρυσι, όμως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τα πράγματα δείχνουν πολύ πιο δύσκολα.

Μετά την κατάργηση της ομοσπονδιακής επιδότησης των 7.500 δολαρίων σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του Τραμπ για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η συγκεκριμένη αγορά βρίσκεται σε καμπή, με το μέλλον της να είναι αβέβαιο.

Η δυστοπική αυτή εικόνα έρχεται να ενισχυθεί από τις δηλώσεις του Jim Farley, επικεφαλή της Ford, που προειδοποιεί πως οι πωλήσεις ενδέχεται να μειωθούν ακόμη και στο μισό, αν τα ηλεκτρικά δεν γίνουν πιο οικονομικά για τον μέσο καταναλωτή.

Μιλώντας στο event Ford Pro Accelerate στο Ντιτρόιτ, ο Farley τόνισε πως η μερίδα αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων μπορεί να πέσει εκ νέου στο 5%, νούμερα που θυμίζουν το 2022, πολύ χαμηλότερα από το τρέχον 10-12%. «Θα είναι μια ζωντανή βιομηχανία, αλλά μικρότερη, πολύ μικρότερη απ’ ό,τι περιμέναμε, ειδικά μετά την αλλαγή πολιτικής στις εκπομπές ρύπων και την κατάργηση του κινήτρου των 7.500 δολαρίων», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η Ford, μέσω της ομάδας Model e, του τμήματος της που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, εξετάζει διαρκώς τη ζήτηση για ηλεκτρικά και θα πρέπει πλέον να επαναξιολογήσει πώς θα αξιοποιήσει τη διαθέσιμη παραγωγική της ικανότητα και τα εργοστάσια μπαταριών.

Ο CEO της Ford παραδέχτηκε πως το κοινό δεν δείχνει ουσιαστικό ενδιαφέρον για ηλεκτρικά των 75.000 ευρώ. «Τα βρίσκουν ενδιαφέροντα, είναι γρήγορα, αποδοτικά και δεν χρειάζεται να πας σε πρατήριο, αλλά είναι ακριβά», είπε χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό και ο στόχος της Ford είναι πλέον η ανάπτυξη πιο οικονομικών ηλεκτρικών, μια πρόκληση που γίνεται ακόμη δυσκολότερη μετά την απώλεια των επιδοτήσεων.

Η προειδοποίηση Farley λειτουργεί σαν καμπανάκι για ολόκληρη την αμερικανική αγορά, δείχνοντας έστω κι έμμεσα τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν και στην Ευρώπη. Όπως όλα δείχνουν, το μέλλον της ηλεκτροκίνησης δεν κρίνεται μόνο από την τεχνολογία και την πράσινη βιωσιμότητα, αλλά και από το αν μπορεί να γίνει πραγματικά προσιτή στον μέσο οδηγό.

carandmotor.gr