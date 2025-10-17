Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Dacia διέθεσε πάνω από εννέα εκατομμύρια αυτοκίνητα από το 2004 μέχρι σήμερα

Η Dacia, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μάρκες στην Ευρώπη, έχει διαθέσει στην αγορά περισσότερα από εννέα εκατομμύρια οχήματα. Και αυτό, από το 2004 όταν η μάρκα μεταμορφώθηκε πλήρως, στηριζόμενη στη φιλοσοφία του «έξυπνου ρεαλισμού». Δηλαδή, να προσφέρει απλά, αξιόπιστα και προσιτά αυτοκίνητα, χωρίς περιττές πολυτέλειες.

Η πορεία της Dacia αποτελεί υπόδειγμα στρατηγικής απλότητας, εμπορικής διορατικότητας και τεχνολογικής εξέλιξης.

 

Η επιτυχία ξεκίνησε με το Logan το 2004, ένα μοντέλο που προοριζόταν αποκλειστικά για την Ανατολική Ευρώπη αλλά κατέκτησε τελικά όλη την ήπειρο. Σήμερα, η Dacia δραστηριοποιείται σε 44 χώρες, με κορυφαίες αγορές τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και φυσικά τη Ρουμανία.

Η οικογένεια μοντέλων της Dacia περιλαμβάνει το ηλεκτρικό Spring, το δημοφιλέστατο Sandero και το πιο περιπετειώδες Sandero Stepway, το SUV Duster, που έχει κατακτήσει πάνω από 40 διεθνή βραβεία, και το επταθέσιο οικογενειακό Jogger, το οποίο έχει ήδη διακριθεί ως “Car of the Year” στη Γαλλία. Τελευταία προσθήκη στη γκάμα το Bigster. H ναυαρχίδα της γκάμας στην κατηγορία των SUV με ένα στιβαρό και περιπετειώδες στυλ που προσφέρει γενναιόδωρες διαστάσεις και πληθώρα τεχνολογιών άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας.

Αυτή η γκάμα συνδυάζει πρακτικότητα, στιβαρό σχεδιασμό και εξαιρετική σχέση αξίας–τιμής, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία της μάρκας.

Από το 1999 όταν η Dacia πέρασε στον Όμιλο Renault, η μάρκα παραμένει μια αντισυμβατική δύναμη στην αυτοκινητοβιομηχανία. Σε μια εποχή που η πολυπλοκότητα κυριαρχεί, εκείνη επιμένει σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: να προσφέρει στους οδηγούς αυτό που πραγματικά χρειάζονται. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Φτιάχνει μοντέλα που καλύπτουν τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών της. Τα αυτοκίνητα της Dacia είναι πάνω απ' όλα στιβαρά και αξιόπιστα, είναι ευέλικτα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξυπηρετώντας πολλούς σκοπούς, είτε πρόκειται για οδήγηση στην πόλη, είτε για απόδραση το Σαββατοκύριακο στην εξοχή. Με λίγα λόγια, επανεξετάζει την έννοια της αυτοκίνησης, μέσω μιας προσπάθειας να υπερασπιστεί τις έξυπνες καταναλωτικές πρακτικές.

 

Άξιο αναφοράς είναι και το ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024 όλα τα μοντέλα της Dacia προσφέρονται με πέντε χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

Στους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου Πηλακούτα σε όλες τις πόλεις μπορεί κάποιος να δει και να οδηγήσει όλη τη γκάμα της Dacia όπως τα Sandero, Sandero Stepway, Jogger, Duster, Bigster και το αμιγώς ηλεκτρικό Spring.

