Η Κύπρος στους πέντε βασικούς προορισμούς για εξαγωγή κλεμμένων οχημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο

Νέα στοιχεία της Thatcham Research και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για το Έγκλημα Οχημάτων (NaVCIS) αποκαλύπτουν τη διεθνή διάσταση του φαινομένου της κλοπής και παράνομης εξαγωγής οχημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο, με την Κύπρο να συγκαταλέγεται στους πέντε βασικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τα δεδομένα (2021–2024), οι πέντε κύριοι προορισμοί εξαγωγής κλεμμένων οχημάτων είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (38,5%), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (20,1%), η Κύπρος (6,7%), η Τζαμάικα (5,7%) και η Γεωργία (5,1%).

Η Κύπρος φαίνεται να αποτελεί σημαντικό κόμβο, όχι μόνο λόγω του ότι είναι χώρα όπου η οδήγηση γίνεται στα αριστερά, όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και επειδή λειτουργεί ως πύλη προς άλλες μεσογειακές αγορές, αναφέρεται στην έρευνα. Η υψηλή ποιότητα και ο εξοπλισμός ασφαλείας των βρετανικών οχημάτων καθιστούν τα μοντέλα αυτά ιδιαίτερα επιθυμητά στην κυπριακή αγορά, προστίθεται.

Ένα όχημα κάθε λεπτά

Η Thatcham Research επισημαίνει ότι, παρά τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας οχημάτων στον κόσμο, το 2024 κλεβόταν ένα όχημα κάθε πέντε λεπτά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 52% των οχημάτων που εντόπισε η NaVCIS προέρχονταν από premium και πολυτελείς μάρκες, ενώ το 79% ήταν SUV, κατηγορία με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση για χρήση και ανταλλακτικά.

«Το παράνομο εμπόριο τροφοδοτείται από έλλειψη ανταλλακτικών, γεωπολιτικές εξελίξεις και φυσικές καταστροφές, όπως οι πρόσφατες πλημμύρες στα ΗΑΕ, που οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για συγκεκριμένα μοντέλα SUV» προσθέτει η έκθεση.

Ο Richard Billyeald, επικεφαλής έρευνας και λειτουργιών της Thatcham Research, τόνισε ότι οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες είναι πλέον επαγγελματικά οργανωμένες και καλά χρηματοδοτημένες, με πρόσβαση σε ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό και διεθνή δίκτυα μεταφοράς.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Βρετανικών Ασφαλιστικών Εταιρειών (ABI), οι αποζημιώσεις που κατέβαλαν οι ασφαλιστές για κλεμμένα οχήματα το 2024 ανήλθαν σε 640 εκατομμύρια λίρες.

Η Thatcham Research, που εδρεύει στο Berkshire και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικό κέντρο ανάλυσης κινδύνων, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη θέσπιση προτύπων ασφάλειας οχημάτων από το 1993 και συνεχίζει να εργάζεται για την ανάπτυξη τεχνολογιών απομακρυσμένης απενεργοποίησης κλεμμένων οχημάτων και την αποτροπή επαναχρησιμοποίησης ανταλλακτικών.