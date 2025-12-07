Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές – Άντρας ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από συγκρατούμενους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Εκδόθηκαν τρία εντάλματα σύλληψης κρατουμένων των Φυλακών - Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.

 

Άντρας ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Κεντρικές Φυλακές, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Οι Αρχές τέθηκαν σε συναγερμό την Κυριακή όταν εντοπίστηκε αιμόφυρτος άντρας από δεσμοφύλακες των Κεντρικών Φυλακών, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από συγκρατούμενους του.

Ο άτυχος άντρας, αραβικής καταγωγής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι επί καθήκοντι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκδόθηκαν τρία εντάλματα σύλληψης τριών κρατουμένων των Φυλακών.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.

