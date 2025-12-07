Ο δρόμος που σε οδηγεί στο «στόμα του διαβόλου» - Πού βρίσκεται, γιατί ονομάστηκε έτσι

Η Βουλγαρία κρύβει αρκετές ορεινές διαδρομές που κάθε οδηγός ή αναβάτης που αγαπά την οδήγηση πρέπει να διασχίσει, αφού προσφέρουν μοναδικές εικόνες, με το τοπίο να αλλάζει απότομα μέσα σε λίγα χιλιόμετρα.

Μία από αυτές είναι ο δρόμος που οδηγεί στο περίφημο Devil’s Throat Cave, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια στη δυτική πλευρά της Ροδόπης, όπου η είσοδος μοιάζει με κεφάλι διαβόλου και στο «λαιμό» του βρίσκεται ένας τεράστιος καταρράκτης, με τη διαδρομή προς αυτό να κλέβει σχεδόν την παράσταση από τον προορισμό.

Η πορεία προς το σπήλαιο ξετυλίγεται παράλληλα στην πλευρά ενός στενού φαραγγιού, με τους κάθετους όγκους των βράχων να υψώνονται σχεδόν κάθετα, φτάνοντας ακόμη και τα 250 μέτρα ύψος.

Ο δρόμος είναι στενός, σε ορισμένα σημεία οριακά χωράνε δύο αυτοκίνητα, όμως το φυσικό τοπίο αποζημιώνει τον οδηγό και αυτό είναι που τον κάνει μαγικό. Η εικόνα θυμίζει αρκετά τη διαδρομή Καλαμάτα–Σπάρτη μέσω Ταϋγέτου.

Devil’s Throat Cave

Οι οδηγοί κινούνται μέσα από σκοτεινά τούνελ που έχουν λαξευτεί στους απόκρημνους βράχους, περάσματα όπου το φως χάνεται για λίγα δευτερόλεπτα, δημιουργώντας αυτή τη χαρακτηριστική εναλλαγή που κάνει τη διαδρομή σχεδόν κινηματογραφική.

Το video των Greekadvriders αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το σκηνικό. Η κάμερα καταγράφει τη διαδρομή μέχρι το Devil’s Throat Cave μέσα από την οπτική του αναβάτη, με συνεχείς αλλαγές τοπίου, στενά περάσματα κάτω από επιβλητικούς βράχους και τις εικόνες του φαραγγιού να κυριεύουν το κάδρο.

Πηγή: carandmotor.gr