Αυτή είναι η άγνωστη πινακίδα που έχει κατακλύσει τους δρόμους της Ευρώπης - Τι συμβολίζει

Μια νέα έξυπνη πινακίδα τοποθετείται στους δρόμους, με τους οδηγούς να βρίσκονται σε σύγχυση, καθώς η σημασία της δεν εντοπίζεται σε σχεδόν κανένα εγχειρίδιο οδήγησης.

Με μια πρώτη ματιά, αυτή η πινακίδα φαίνεται εντελώς συνηθισμένη, καθώς πρόκειται για ένα ασπρόμαυρο μοτίβο, χωρίς χρώματα, χωρίς αριθμούς, χωρίς εικονόγραμμα. Κι όμως, αυτή η αντισυμβατική πινακίδα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με τους οδηγούς να ανησυχούν τι συμβολίζει, και αν θα μπορούσαν να χάσουν χρήματα εξαιτίας της.

Η πινακίδα που εντοπίζεται στους αυτοκινητοδρόμους A9 και Α93 της Γερμανίας και θυμίζει στους οδηγούς έναν κωδικό QR, δεν υποδηλώνει κάποια απαγόρευση, ούτε κάποια προειδοποίηση. Αντιθέτως απευθύνονται σε ένα εντελώς διαφορετικό «κοινό» καθώς προορίζονται αποκλειστικά για τα αυτόνομα οχήματα.

Όταν ένα αυτόνομο όχημα πρόκειται να κάνει αλλαγές λωρίδας, να παραμείνει στη λωρίδα του ή να αντιδράσει σε καταστάσεις σε πραγματικό χρόνο, πρέπει να γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται, με ακρίβεια εκατοστών. Αυτή ακριβώς είναι η λειτουργία αυτών των σταθερών οπτικών σημάνσεων που εμφανίζονται με απόσταση 2,5 χιλιομέτρων μεταξύ τους, να συμπληρώσουν την ακρίβεια του GPS, των καμερών και των αισθητήρων.

Το λογισμικό στο όχημα «διαβάζει» την πινακίδα με μια κάμερα, συγκρίνει τη θέση της με δεδομένα από τον χάρτη και άλλα δεδομένα και προσδιορίζει πού βρίσκεται το αυτοκίνητο. Αυτό δημιουργεί ένα σύστημα όπου οι πληροφορίες τοποθεσίας αποτελούνται από πολλαπλές πηγές. Όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς την παρέμβαση του οδηγού.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, οι πινακίδες αποτελούν μέρος ενός πιλοτικού πρότζεκτ που διενεργεί το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών & Ψηφιακών Υποδομών της Γερμανίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που προχώρησε σε νομικές ρυθμίσεις για την αυτόνομη οδήγηση, ενώ πριν από σχεδόν δύο χρόνια έγινε και στην Ελλάδα ένα αποφασιστικό βήμα για την ένταξη των αυτόνομων αυτοκινήτων, μέσω ειδικής νομοθετικής ρύθμισης. Προς το παρόν, η ελληνική κυβέρνηση θα επιτρέψει μόνο πιλοτικές δοκιμές, φτάνοντας μέχρι και το επίπεδο 4 στην αυτόνομη οδήγηση.

Πηγή: carandmotor.gr