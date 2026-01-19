Άγνωστοι ρίχνουν πορτοκάλια στους δρόμους -Γιατί δεν πρέπει να τα πατήσεις με το αυτοκίνητό σου

Οι κλέφτες αυτοκινήτων εξελίσσουν διαρκώς τις μεθόδους τους, με ένα από τα πιο πρόσφατα κόλπα να περιλαμβάνει τη χρήση ενός… πορτοκαλιού.

Είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται με αυξανόμενη συχνότητα, καθώς οι κλοπές αυτοκινήτων και οι απόπειρες ληστείας εξελίσσονται διαρκώς, με οργανωμένες ομάδες να καταφεύγουν σε ολοένα και πιο ευρηματικές μεθόδους για να παραπλανούν τους οδηγούς.

Στόχος τους είναι να τους αναγκάσουν να σταματήσουν ή να κατέβουν από το όχημα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για να δράσουν και να προχωρήσουν στις εγκληματικές τους ενέργειες

Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και σας ενημερώνουμε διαρκώς για τις νέες μεθόδους που χρησιμοποιούνται, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουμε δει απατεώνες να καταφεύγουν σε πρακτικές όπως άδεια πλαστικά μπουκάλια σφηνωμένα στους τροχούς, κέρματα κολλημένα στα χερούλια των θυρών ή ακόμη και ψεύτικα χαρτονομίσματα τοποθετημένα στο παρμπρίζ.

Πρόσφατα, μάλιστα, στη Νότια Αμερική έκανε την εμφάνισή της μια ακόμη πιο παραξένη αλλά εξίσου αποτελεσματική μέθοδος. η οποία περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός φρούτου, συνήθως πορτοκαλιού, στο δρόμο.

Πιο συγκεκριμένα, πορτοκάλια ή άλλα εσπεριδοειδή τοποθετούνται στο οδόστρωμα, σε σημεία όπου τα αυτοκίνητα αναγκάζονται να περάσουν από πάνω τους.

Μόλις το όχημα τα πατήσει, αποκαλύπτεται η παγίδα, καθώς μέσα στη σάρκα του φρούτου κρύβεται ένα καρφί σε σχήμα σταυρού που σκίζει το ελαστικό. Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν βέβαιο, με τον οδηγό, μετά από λίγα χιλιόμετρα, να αναγκάζεται να σταματήσει και να κατέβει από το αυτοκίνητο για έλεγχο.

Η στιγμή που ο ιδιοκτήτης ελέγχει τους τροχούς είναι η ευκαιρία που περιμένουν οι δράστες. Ενώ ο οδηγός σκύβει πάνω από τον τροχό ή εξετάζει την κατάσταση του ελαστικού, μέλη της σπείρας πλησιάζουν και μπαίνουν αστραπιαία στην καμπίνα για να αρπάξουν ό,τι βρίσκεται σε εμφανές σημείο, όπως κινητά, πορτοφόλια, τσάντες και έγγραφα.

Η τεχνική είναι απλή, γρήγορη και βασίζεται στον αιφνιδιασμό, μειώνοντας τις πιθανότητες το θύμα να προλάβει να αντιδράσει.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι η συγκεκριμένη τεχνική έχει εμφανιστεί και στη χώρα μας, για να περιορίσετε τον κίνδυνο καλό είναι να μην πανικοβάλλεστε. Αν υποψιαστείτε πρόβλημα στο ελαστικό, προσπαθήστε να σταματήσετε σε καλά φωτισμένο και πολυσύχναστο σημείο πριν κατεβείτε από το όχημα.

Αν δεν είστε σίγουροι για την περιοχή, παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο, κλειδώστε τις πόρτες και ειδοποιήστε την οδική βοήθεια ή κάποιον δικό σας για βοήθεια. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αποφεύγετε να αφήνετε πολύτιμα αντικείμενα σε εμφανή σημεία μέσα στην καμπίνα.

carandmotor.gr