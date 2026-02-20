Η μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο έχει 5 λωρίδες κυκλοφορίας - Πού βρίσκεται

Η μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο ξεχωρίζει τόσο για την τεχνική αρτιότητα και πολυπλοκότητά της όσο και για το εμβληματικό τοπίο που προσφέρει στους επισκέπτες της.

Οι κυκλικοί κόμβοι στα αστικά κέντρα συγκαταλέγονται στα πιο δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, καθώς οι πολλαπλές λωρίδες, οι διασταυρούμενοι δρόμοι και η συνεχής ροή οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται δημιουργούν συχνά συνθήκες κυκλοφοριακής πίεσης και έντονο άγχος στους οδηγούς.

Στην Αθήνα, για παράδειγμα, πλατείες όπως η Πλατεία Ομονοίας αποτελούν ιδιαίτερα επιβαρυμένα σημεία, ειδικά στις ώρες αιχμής, όταν η έλλειψη σωστής προσαρμογής από τους οδηγούς επιτείνει σε μεγάλο βαθμό το κυκλοφοριακό φορτίο.

Ωστόσο, ακόμα και η πιο κυκλοφοριακά επιβαρύμενη ελληνική πλατεία δεν πλησιάζει σε διαστάσεις και σχεδιασμό τη μεγαλύτερη του κόσμου.

Ο μεγαλύτερος κυκλικός κόμβος παγκοσμίως βρίσκεται στη Putrajaya της Μαλαισίας, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της Kuala Lumpur.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή πλατεία μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων, με πέντε λωρίδες κυκλοφορίας, που αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα και περίτεχνα οδικά έργα της χώρας.

Ο σχεδιασμός του δεν εξυπηρετεί μόνο την κυκλοφορία, αλλά και τον ευρύτερο πολεοδομικό συμβολισμό της διοικητικής πρωτεύουσας της Μαλαισίας.

Και αυτοί γιατί στην ευρύτερη περιοχή δεσπόζει το βασιλικό παλάτι Istana Melawati, η επίσημη κατοικία του μονάρχη της Μαλαισίας όταν δεν βρίσκεται στην πρωτεύουσα, κάτι που κάνει το εν λόγω σημείο πόλο έλξης για πολλούς τουρίστες.

Στο κέντρο της πλατείας εκτείνεται ένα μεγάλο πάρκο με τεχνητή λίμνη, ενώ στο υψηλότερο σημείο του πάρκου Putra Perdana βρίσκεται το μνημείο Mercu Tanda, από όπου προσφέρεται πανοραμική θέα στην ευρύτερη περιοχή της Putrajaya.

Σε κοντινή απόσταση λειτουργεί και το πολυτελές ξενοδοχείο Putrajaya Shangri-La, ενώ η πλατεία βρίσκεται πολύ κοντά στο κεντρικό τζαμί της πόλης και στην επίσημη κατοικία του εν ενεργεία πρωθυπουργού.

Σε αυτό το σημείο να πούμε πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο μεγαλύτερος κυκλικός κόμβος συναντάται στην Ισπανία, στην αυτόνομη κοινότητα της Extremadura και ανάμεσα στους δήμους Esparragosa de Lares και Cabeza del Buey στην επαρχία Badajoz.

Εκεί, ο δρόμος περικυκλώνει το Cerro Masatrigo, έναν λόφο περίπου 520 μέτρων με χαρακτηριστικό κωνικό σχήμα, που αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για πεζοπορία και επισκέψεις.

Η κυκλική αυτή διαδρομή περιβάλλεται από την τεχνητή λίμνη La Serena, δημιουργώντας ένα μοναδικό τοπίο όπου ο οδικός άξονας, το φυσικό ανάγλυφο και το υδάτινο στοιχείο συνδυάζονται σε ένα εντυπωσιακό σύνολο.

Η πρόσβαση στον λόφο πραγματοποιείται μέσω δύο γεφυρών, τοποθετημένων εκατέρωθεν, που συνδέουν τον περιμετρικό δρόμο με την ευρύτερη περιοχή.

Carandmotor.gr