Μεγάλη φωτιά στην έδρα της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας BYD (βίντεο)

Η μεγάλη πυρκαγιά εκτείνονταν σε ένα μακρύ τμήμα του πολυώροφου κτιρίου ενώ πυκνοί καπνοί είχαν καλύψει τον ουρανό.

Μεγάλη φωτιά ξεσπασε στην έδρα της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας BYD στο Σενζέν, με τις εικόνες των πυκνών καπνών να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε γκαράζ γεμάτο με τα ηλεκτρικά οχήματα της εταιρίας, κατά την διάρκεια εργασιών.

 

Άγνωστα ακόμα τα αίτια της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ηλεκτρικά οχήματα καίγονται διαφορετικά από τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με τις πυρκαγιές να διαρκούν συχνά περισσότερο και να είναι πιο δύσκολο να σβήσουν, καθώς έχουν την τάση να αναζωπυρώνονται.

 

Το γκαράζ ήταν χώρος στάθμευσης για «δοκιμαστικά και αποσυρμένα οχήματα» και η πυρκαγιά έσβησε μετά από αρκετές ώρες, χωρίς ωστόσο να αφερθούν τραυματισμοί, ανέφερε η αυτοκινητοβιομηχανία σε ανακοίνωσή της την Τρίτη.

Επισήμως, τα αίτια της μεγάλης φωτιάς που κατέστρεψε οχήματα και εγκαταστασεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, παραμένουν άγνωστα

Η BYD (Build Your Dreams) θεωρείται ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, με μοντέλα που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία μπαταριών (Blade Battery) και ανταγωνιστικές τιμές.

Πηγή: iefimerida.gr

