Μεγάλη φωτιά στην έδρα της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας BYD (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά ξεσπασε στην έδρα της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας BYD στο Σενζέν, με τις εικόνες των πυκνών καπνών να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε γκαράζ γεμάτο με τα ηλεκτρικά οχήματα της εταιρίας, κατά την διάρκεια εργασιών.

A fire broke out early Tuesday at a multi-story garage on #BYD’s Pingshan campus in #Shenzhen, drawing widespread attention. The facility was used to store test and scrapped vehicles, and the blaze has since been fully extinguished with no casualties reported. pic.twitter.com/FdApmO4sGG — Ifeng News (@IFENG__official) April 14, 2026

Άγνωστα ακόμα τα αίτια της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ηλεκτρικά οχήματα καίγονται διαφορετικά από τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με τις πυρκαγιές να διαρκούν συχνά περισσότερο και να είναι πιο δύσκολο να σβήσουν, καθώς έχουν την τάση να αναζωπυρώνονται.

Το γκαράζ ήταν χώρος στάθμευσης για «δοκιμαστικά και αποσυρμένα οχήματα» και η πυρκαγιά έσβησε μετά από αρκετές ώρες, χωρίς ωστόσο να αφερθούν τραυματισμοί, ανέφερε η αυτοκινητοβιομηχανία σε ανακοίνωσή της την Τρίτη.

Επισήμως, τα αίτια της μεγάλης φωτιάς που κατέστρεψε οχήματα και εγκαταστασεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, παραμένουν άγνωστα

Η BYD (Build Your Dreams) θεωρείται ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, με μοντέλα που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία μπαταριών (Blade Battery) και ανταγωνιστικές τιμές.

Πηγή: iefimerida.gr