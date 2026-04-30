Γάμος Φειδία Παναγιώτου και Στυλιάνας Αβερκίου: Λαμπερή τελετή και εκλεκτοί καλεσμένοι σε στιλ «Bridgerton» (εικόνες και βίντεο)

Σε ρυθμούς «Bridgerton» πραγματοποιήθηκε η τελετή γάμου του Φειδία Παναγιώτου και της Στυλιάνας Αβερκίου στην επαρχία Λεμεσού, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών» σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους των τελευταίων ημερών.

Η νύφη και ο γαμπρός ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους, ενώ αρκετοί από τους καλεσμένους ακολούθησαν το dress code σε παστέλ αποχρώσεις, εμπνευσμένο από την αισθητική της δημοφιλούς σειράς εποχής. Το αποτέλεσμα συνέβαλε σε ένα ιδιαίτερο και προσεγμένο σκηνικό, με έντονο χρώμα και ατμόσφαιρα γιορτής.

Στην τελετή παρευρέθηκαν φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού, καθώς και δημοσιογράφοι, influencers αλλά και πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και μέλη της «Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου». Η προσέλευση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τον χώρο να γεμίζει από νωρίς.

Με φόντο το προσεγμένο στήσιμο στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας και τα πλούσια εδέσματα που είχαν ετοιμαστεί, το ζευγάρι μίλησε για την κοινή του πορεία και την αγάπη του. Ο Φειδίας Παναγιώτου αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο γνωρίστηκε με τη σύζυγό του, προσθέτοντας μια πιο προσωπική νότα στο απόγευμα.


Η εκδήλωση συνεχίστηκε σε ευχάριστο κλίμα, με μουσική, συζητήσεις και κοινωνικές στιγμές ανάμεσα στους καλεσμένους.

