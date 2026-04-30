Δέκα χρόνια φυλάκιση σε 23χρονο για απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι

Ποινή φυλάκισης διάρκειας δέκα χρόνων επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου, σε άντρα ηλικίας 23 ετών, μετά από εκδίκαση υπόθεσης απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε τον Αύγουστο, 2025, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε το βράδυ στις 16 Αυγούστου, στο Παραλίμνι, όπου 18χρονος δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο σώμα.

Ο 23χρονος συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, λίγο μετά τα μεσάνυκτα το ίδιο βράδυ, μετά από στοιχεία που προέκυψαν εναντίον του.

Στις 05 Σεπτεμβρίου, η Αστυνομία προχώρησε στην καταχώρηση της υπόθεσης για εκδίκαση, με τον 23χρονο να παραμένει υπό κράτηση, ως υπόδικος και τον χρόνο κράτησης του να προσμετράται στην ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί.

Την υπόθεση διερεύνησε το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

