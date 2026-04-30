Δέκα χρόνια φυλάκιση σε 23χρονο για απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι

Ποινή φυλάκισης διάρκειας δέκα χρόνων επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου, σε άντρα ηλικίας 23 ετών, μετά από εκδίκαση υπόθεσης απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε τον Αύγουστο, 2025, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε το βράδυ στις 16 Αυγούστου, στο Παραλίμνι, όπου 18χρονος δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο σώμα.

Ο 23χρονος συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, λίγο μετά τα μεσάνυκτα το ίδιο βράδυ, μετά από στοιχεία που προέκυψαν εναντίον του.

Στις 05 Σεπτεμβρίου, η Αστυνομία προχώρησε στην καταχώρηση της υπόθεσης για εκδίκαση, με τον 23χρονο να παραμένει υπό κράτηση, ως υπόδικος και τον χρόνο κράτησης του να προσμετράται στην ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί.

Την υπόθεση διερεύνησε το ΤΑΕ Αμμοχώστου.