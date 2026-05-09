Εντυπωσίασε η Antigoni Buxton στη δεύτερη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision (βίντεο)

Δόθηκε στη δημοσιότητα το 30δευτερολέπτο απόσπασμα από τη δεύτερη πρόβα της Antigoni Buxton, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα από τη σκηνική παρουσία της Κύπρου στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η Κύπρος θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Η εμφάνιση της Κύπρου συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονη σκηνική αισθητική. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ανανεωμένη εκδοχή της γνωστής κίνησης με το τραπέζι, η οποία πλαισιώνεται από έντονη χορογραφία και πυροτεχνήματα.

Το εντυπωσιακό σκηνικό περιλαμβάνει ένα μεγάλο τραπέζι με LED δρομέα, πάνω στο οποίο ανεβαίνουν μαζί με την Antigoni Buxton τέσσερις χορεύτριες. Οι πέντε γυναίκες αξιοποιούν το σκηνικό ως πασαρέλα, ενώ η εκπρόσωπος της Κύπρου εμφανίζεται με κοντό λευκό φόρεμα με χάντρες, το οποίο παραπέμπει στην Αφροδίτη.

