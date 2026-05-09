Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Εντυπωσίασε η Antigoni Buxton στη δεύτερη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Κύπρος θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Δόθηκε στη δημοσιότητα το 30δευτερολέπτο απόσπασμα από τη δεύτερη πρόβα της Antigoni Buxton, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα από τη σκηνική παρουσία της Κύπρου στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η Κύπρος θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Η εμφάνιση της Κύπρου συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονη σκηνική αισθητική. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ανανεωμένη εκδοχή της γνωστής κίνησης με το τραπέζι, η οποία πλαισιώνεται από έντονη χορογραφία και πυροτεχνήματα.

Το εντυπωσιακό σκηνικό περιλαμβάνει ένα μεγάλο τραπέζι με LED δρομέα, πάνω στο οποίο ανεβαίνουν μαζί με την Antigoni Buxton τέσσερις χορεύτριες. Οι πέντε γυναίκες αξιοποιούν το σκηνικό ως πασαρέλα, ενώ η εκπρόσωπος της Κύπρου εμφανίζεται με κοντό λευκό φόρεμα με χάντρες,  το οποίο παραπέμπει στην Αφροδίτη.

Δείτε το βίντεο

Tags

EUROVISION 2026ANTIGONI

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα