Αυτές είναι οι 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης και οι top 50 του κόσμου -Ποιες ελληνικές είναι στις λίστες

Την κορυφή της Ευρώπης κατακτά για φέτος η χρυσαφένια αμμουδιά Monte Clerigo (παραλία του ηλιοβασιλέματος) που βρίσκεται στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Το ειδυλλιακό σημείο που είναι κοντά στην πόλη Αλτζεζούρ προσελκύει όλο και περισσότερους ταξιδιώτες τα τελευταία χρόνια λόγω της φυσικής του ομορφιάς αλλά και της ησυχίας που προσφέρει, αφού είναι μακριά από την κοσμικότητα και τα πολυτελή θέρετρα της ευρύτερης περιοχής.

5 ελληνικές παραλίες στην κορυφή της Ευρώπης

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται το Βουτούμι των Αντίπαξων με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα λευκά βότσαλα, και στην τρίτη η παραδεισένια Φτέρη της Κεφαλονιάς που συνδυάζει κρυστάλλινη θάλασσα και καταπράσινο τοπίο. Η σειρά συνεχίζεται με ελληνική παραλία και συγκεκριμένα στο νούμερο τέσσερα βρίσκουμε το μοναδικό Ελαφονήσι της Κρήτης με την απέραντη ροζ αμμουδιά. Στο 8 είναι η απομονωμένη Ροβινιά της Κέρκυρας με την παρθένα φύση, τους επιβλητικούς βράχους και την παραμυθένια ακτή, ενώ τη δεκάδα κλείνει άλλη μια παραλία της Κέρκυρας, η γραφική και παράλληλα κοσμοπολίτικη Παλαιοκαστρίτσα με τα στενά κολπάκια και τις λιλιπούτειες παραλίες.

Ποια παραλία της Ελλάδας θεωρείται η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο

Κρυμμένη σε έναν απομονωμένο κόλπο και περιτριγυρισμένη από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά είναι ένας πραγματικός επίγειος παράδεισος. Προσβάσιμη μόνο με βάρκα ή με τα πόδια (απότομο μονοπάτι) αυτή η τοποθεσία με την απαράμιλλη ομορφιά προσφέρει γαλήνη και ηρεμία αλλά και μοναδικές εμπειρίες. Όποιος βρεθεί εκεί όχι μόνο μπορεί να κολυμπήσει στα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου Πελάγους αλλά και να χαλαρώσει απολαμβάνοντας τον ήλιο πάνω σε εντυπωσιακά λευκά βότσαλα και απάτητη άμμο. Η ανέγγιχτη ομορφιά και το γαλήνιο περιβάλλον κάνουν τη Φτέρη το απόλυτο καταφύγιο όσων αναζητούν ηρεμία και αληθινή επαφή με τη φύση. Για όλους αυτούς τους λόγους βέβαια θεωρείται η δεύτερη καλύτερη παραλία του κόσμου σύμφωνα με τη φετινή λίστα The World's 50 Best Beaches.

Στην πρώτη θέση είναι για το 2026 η παραλία Ενταλούλα που βρίσκεται στο Παλαουάν (Φιλιππίνες). Περιτριγυρισμένη από πανύψηλους ασβεστολιθικούς βράχους είναι προσβάσιμη μόνο με σκάφος και ξεχωρίζει για τη λευκή άμμο, τα διάφανα νερά και φυσικά το παρθένο τοπίο της. Απόλυτο highlight, η απίστευτη ηρεμία της και η απομόνωση που προσφέρει.

Άλλες δύο παραλίες στις 50 καλύτερες του κόσμου

Πολύ πιο κάτω από τη Φτέρη, στον αριθμό 34, συναντάμε μια ακόμα παραλία των Επτανήσων, το διάσημο Πόρτο Κατσίκι της Λευκάδας με τους απίστευτους κατάφυτους βράχους και τα τιρκουάζ νερά που μαγεύουν ακόμα και τους πιο πολυταξιδεμένους τουρίστες. Τέλος, στη θέση 46 βρίσκουμε και πάλι τα Επτάνησα και συγκεκριμένα το Πόρτο Τιμόνι της Κέρκυρας, μια παραλία που έχει όλα τα υπέροχα στοιχεία των νησιών του Ιονίου στον υπερθετικό βαθμό. Στο Πόρτο Τιμόνι η εικόνα είναι μοναδική αφού πρόκειται ουσιαστικά για δύο παραλίες οι οποίες ενώνονται σχηματίζοντας ένα μισοφέγγαρο με μικρά λοφάκια γεμάτα μοσχοβολιστούς θάμνους (θυμάρια κ.ά.). Στο Πόρτο Τιμόνι πηγαίνει κανείς μόνο με τα πόδια από ένα διπλανό χωριό, τον Αφιώνα και αξίζει να πέσετε με μάσκα και αναπνευστήρα γιατί εκτός από διάφανα νερά έχει και πλούσιο βυθό που προσφερει μαγικό θέαμα.

