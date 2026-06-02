Πώς το σκάνδαλο Έπσταϊν «κατακρεούργησε» την εικόνα του Μπιλ Γκέιτς -Την έχτιζε επί χρόνια, είχε ακόμη και δοκιμαστές ρούχων

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες ο Μπιλ Γκέιτς κατάφερε να πετύχει κάτι που ελάχιστοι δισεκατομμυριούχοι έχουν καταφέρει: να μεταμορφώσει πλήρως τη δημόσια εικόνα του.

Από το σκληρό πρόσωπο της Microsoft και τον άνθρωπο που βρέθηκε στο επίκεντρο αντιμονοπωλιακών ερευνών, ο Γκέιτς εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της φιλανθρωπίας επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια στην υγεία, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Σήμερα, ωστόσο, αυτή η προσεκτικά χτισμένη εικόνα δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε.

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις γύρω από τη σχέση του συνιδρυτή της Microsoft με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν έχουν προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στη δημόσια εικόνα του, επηρεάζοντας τόσο την προσωπική του φήμη όσο και το κύρος των οργανισμών που συνδέονται με το όνομά του.

Από «ο πιο αξιοθαύμαστος άνθρωπος στον κόσμο» σε απολογούμενος

Για χρόνια, στελέχη του Gates Ventures και του Ιδρύματος Γκέιτς φρόντιζαν σχολαστικά κάθε πτυχή της δημόσιας παρουσίας του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, συνεργάτες του δοκίμαζαν ακόμη και επιλογές ένδυσης σε ειδικά κατασκευασμένα ομοιώματα, ενώ κάθε δημόσια εμφάνιση σχεδιαζόταν με στόχο να ενισχύει την εικόνα του ήρεμου, προσιτού και αφοσιωμένου φιλανθρώπου.

Η στρατηγική αυτή απέδωσε για χρόνια. Ο Γκέιτς αναδείχθηκε το 2019 ως ο πιο αξιοθαύμαστος άνδρας στον κόσμο σε διεθνή έρευνα της YouGov, ενώ το Ίδρυμα Γκέιτς εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Ωστόσο, η δημοσιοποίηση νέων στοιχείων από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν φαίνεται να αλλάζει ριζικά το αφήγημα.

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο»

Οι αποκαλύψεις αφορούν συναντήσεις, φωτογραφίες, ηλεκτρονική αλληλογραφία και επαφές μεταξύ του Γκέιτς και του Έπσταϊν, οι οποίες, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ήταν πιο εκτεταμένες απ' ό,τι είχε μέχρι σήμερα γίνει γνωστό.

Ο ίδιος ο Γκέιτς εξακολουθεί να αρνείται ότι γνώριζε οτιδήποτε για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν. «Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο», δήλωσε τον Φεβρουάριο, απαντώντας σε ερωτήσεις για την υπόθεση.

Σε πρόσφατη εσωτερική συνάντηση του Ιδρύματος Gates, ο δισεκατομμυριούχος παραδέχθηκε επίσης δύο εξωσυζυγικές σχέσεις που αναφέρονταν σε ηλεκτρονικά μηνύματα του Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν συνδέονταν με θύματα του καταδικασμένου χρηματοοικονομικού παράγοντα.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η απόφασή του να διατηρήσει επαφές με τον Έπσταϊν, ακόμη και μετά τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει η τότε σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, υπήρξε σοβαρό λάθος. «Με όσα γνωρίζω σήμερα, όλα αυτά είναι εκατό φορές χειρότερα», φέρεται να είπε στους εργαζομένους του Ιδρύματος.

Η φήμη του καταγράφει πτώση

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον στις αποκαλύψεις.

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι τόσο το Gates Ventures όσο και το Ίδρυμα Γκέιτς παρακολουθούν συστηματικά την εικόνα του Γκέιτς στην κοινή γνώμη και καταγράφουν σημαντική επιδείνωση στους δείκτες αξιοπιστίας και δημοφιλίας του.

Οι εσωτερικές μετρήσεις δείχνουν αύξηση των αρνητικών αναφορών μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, ενώ ολοένα και περισσότεροι πολίτες δηλώνουν ότι θεωρούν τον Γκέιτς λιγότερο αξιόπιστο, λιγότερο εμπνευσμένο και λιγότερο θετικά αξιολογημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η εικόνα αυτή φαίνεται να έχει αρχίσει να επηρεάζει και τις επαγγελματικές του σχέσεις.

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Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο συνιδρυτής της Microsoft δεν συμμετείχε φέτος στην ετήσια σύνοδο κορυφής των CEO της εταιρείας, ενώ ακυρώθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες συναντήσεις με κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων. Παράλληλα, εμφανίζεται να κρατά χαμηλότερο δημόσιο προφίλ μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις.

Σκιά πάνω από το Ίδρυμα Gates

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η κρίση αγγίζει πλέον και το φιλανθρωπικό έργο του Γκέιτς.

Σε εσωτερική συνάντηση εργαζομένων, ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη για τη σχέση του με τον Έπσταϊν. «Ήταν τεράστιο λάθος να περάσω χρόνο μαζί του και να φέρω στελέχη του Ιδρύματος σε αυτές τις συναντήσεις. Ζητώ συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν από το λάθος μου», φέρεται να δήλωσε.

Εκπρόσωπός του επανέλαβε ότι ο Γκέιτς «έχει ζητήσει συγγνώμη για αυτό το λάθος» και ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές.

«Ο κ. Γκέιτς στηρίζει τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, με την ελπίδα ότι τα θύματα θα λάβουν τη δικαιοσύνη που τους αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βλέμμα στραμμένο στο Κογκρέσο

Το επόμενο κρίσιμο τεστ για τον Γκέιτς αναμένεται στις 10 Ιουνίου, όταν θα καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Έπσταϊν.

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Η διαδικασία ενδέχεται να δώσει νέες απαντήσεις για τη φύση των επαφών του με τον Έπσταϊν, αλλά και να καθορίσει αν ο δισεκατομμυριούχος θα καταφέρει να ανακτήσει μέρος της αξιοπιστίας που έχτιζε επί δεκαετίες.

Για πολλούς παρατηρητές, πάντως, το μεγαλύτερο διακύβευμα δεν είναι νομικό αλλά ηθικό. Η υπόθεση απειλεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η δεύτερη δημόσια ζωή του Μπιλ Γκέιτς: την εικόνα του «καλού δισεκατομμυριούχου» που χρησιμοποιεί τον πλούτο και την επιρροή του για το κοινό καλό.

Και αυτή είναι ίσως η δυσκολότερη ζημιά να αποκατασταθεί.

Πηγή: iefimerida.gr