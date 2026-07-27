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| Κύπρος

Καμίνι ξανά η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη – Πότε τίθεται σε ισχύ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά τη διάρκεια της ισχύος της προειδοποίησης, η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό της Κύπρου αναμένεται να φτάσει περίπου τους 40 βαθμούς Κελσίου

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, με τη θερμοκρασία στο εσωτερικό να αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 14:00 μέχρι τις 16:30.

Κατά τη διάρκεια της ισχύος της προειδοποίησης, η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό της Κύπρου αναμένεται να φτάσει περίπου τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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