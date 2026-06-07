Γιώργος Λάνθιμος: Από το σινεμά στη φωτογραφία – «Θα κάνω άλλες ταινίες; Δεν ξέρω»

Μετά την κυκλοφορία του φιλμ «The Favourite» το 2018, ο Γιώργος Λάνθιμος απείχε από την παραγωγή ταινιών για πέντε χρόνια. Στο διάστημα αυτό, ο Έλληνας δημιουργός μετακόμισε από την Ελλάδα στο Λος Άντζελες και επικεντρώθηκε στην απαιτητική προετοιμασία τριών νέων πρότζεκτ.

Η επιστροφή του αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυναμική, καθώς παρουσίασε τρεις ταινίες σε ισάριθμα χρόνια: «Poor Things», «Kinds of Kindness» και «Bugonia». Παρά το γεγονός ότι διανύει μια εξαιρετικά γόνιμη δημιουργική περίοδο, πρόσφατες δηλώσεις του αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας, ακόμη μεγαλύτερης αποχής από τη σκηνοθεσία.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times (μέσω του World of Reel), με αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης φωτογραφίας του, ο Λάνθιμος χαρακτήρισε την συγκεκριμένη ενασχόλησή του «απελευθερωτική» σε σύγκριση με την πίεση της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

«Μπορείς απλώς να περιπλανιέσαι με μια κάμερα, είναι μια μοναχική και, κατά κάποιο τρόπο, διαδικασία διαλογισμού. Δεν απαιτείται ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ ούτε ένας τελικός στόχος. Και, κυρίως, δεν χρειάζεται να αναζητάς χρηματοδότηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ερώτημα, πότε οκοπεύει να επιστρέψει στο σινεμά, ο κορυφαίος δημιουργός είπε: «Αυτή τη στιγμή αναρωτιέμαι: «Θα κάνω άλλες ταινίες; Δεν ξέρω, θα δείξει». Πρέπει να βρω ξανά τη χαρά της δημιουργίας. Θέλω να αφήσω τα πράγματα να κυλήσουν φυσικά, χωρίς να πιέζω τον εαυτό μου».

Το φιλμ «Bugonia» ολοκληρώνεται με το τέλος της ανθρωπότητας και ο Λάνθιμος το βλέπει ως μια μεταφορά για τη δική του κινηματογραφική διαδρομή δηλώνοντας ότι θα «χρειαστεί μια αναγέννηση» προτού κάνει ξανά ταινίες.

Τον περασμένο Οκτώβριο σε συνέντευξή του στο Collider, ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης εξομολογήθηκε ότι αδυνατεί πλέον να ακολουθήσει τους εξαντλητικούς ρυθμούς των τελευταίων ετών, παραδεχόμενος ότι οι μπαταρίες του έχουν αδειάσει και ότι επιβάλλεται να κάνει ένα βήμα πίσω.

«Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο έτσι. Για αυτό είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το έχω ξαναπεί ανάμεσα στις προηγούμενες τρεις ταινίες, αλλά αυτή τη φορά το εννοώ», εξήγησε προσθέτοντας: Bρίσκεις τη θέληση και τη δύναμη, αλλά κάποια στιγμή εξαντλούνται. Και εγώ έχω φτάσει πλέον σε αυτό το σημείο».





Στέλλα Αλεβιζοπούλου /ΑΠΕ - ΜΠΕ