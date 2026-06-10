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Η βραδιά που ταπείνωσε τον Κάρολο απέκτησε... τιμή: Πουλήθηκε η Jaguar της Νταϊάνα που συνδέθηκε με το «φόρεμα της εκδίκησης»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως εξήγησε, η Νταϊάνα χρησιμοποιούσε το όχημα για περίπου τρία χρόνια, μέχρι τον θάνατό της το 1997, και αυτό «έπαιξε ρόλο σε ορισμένες από τις πιο διάσημες στιγμές της».

Πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 66.250 λιρών το αυτοκίνητο με το οποίο εμφανίστηκε η πριγκίπισσα Νταϊάνα φορώντας το περίφημο «φόρεμα της εκδίκησης».

Ήταν μια ταραχώδης περίοδος για το παλάτι, μετά τις δημόσιες αποκαλύψεις για τη σχέση του τότε πρίγκιπα, τώρα βασιλιά Καρόλου, με την Καμίλα, που είχαν αναστατώσει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι διοργανωτές από το The Market ανέφεραν ότι το όχημα αγοράστηκε τη Δευτέρα από συλλέκτη με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, σε τιμή 16 φορές υψηλότερη από την αρχική εκτίμηση, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Μία από τις πιο διάσημες εμφανίσεις της Νταϊάνα

Τον Ιούνιο του 1994 η Νταϊάνα βγήκε από την Τζάγκουαρ XJ40 φορώντας το κατά παραγγελία μαύρο μεταξωτό και σιφόν κοκτέιλ φόρεμα με γυμνούς ώμους και πλισέ λεπτομέρειες, λίγες μόλις ώρες αφότου ο τότε πρίγκιπας Κάρολος παραδέχθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη την εξωσυζυγική του σχέση με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

Το ένδυμα έμεινε στην ιστορία ως το «φόρεμα της εκδίκησης», χάρη στα μέσα ενημέρωσης.

Πριν από τη δημοπρασία, ο διευθύνων σύμβουλος της The Market, Μαρκ Λάιβσι, δήλωσε: «Από τη μία πλευρά πρόκειται για μια Τζάγκουαρ του 1994 και από την άλλη για ένα πρώην βασιλικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα».

Όπως εξήγησε, η Νταϊάνα χρησιμοποιούσε το όχημα για περίπου τρία χρόνια, μέχρι τον θάνατό της το 1997, και αυτό «έπαιξε ρόλο σε ορισμένες από τις πιο διάσημες στιγμές της».

Την Τζάγκουαρ χρησιμοποιούσε σε όλο το Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο

«Με αυτό μεταφερόταν σε όλο το Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο και από αυτό βγήκε φορώντας το μαύρο “φόρεμα της εκδίκησης”, μετά την εξομολόγηση του Καρόλου στα μέσα ενημέρωσης νωρίτερα εκείνη την ημέρα», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιστορία του αυτοκινήτου «το καθιστά πραγματικά ξεχωριστό».

«Όποτε συναντάμε ή πλησιάζουμε ένα πραγματικά διάσημο πρόσωπο, νιώθουμε κάτι ιδιαίτερο. Το να έχεις ή ακόμη και να κατέχεις κάτι που του ανήκε, προσθέτει τεράστια αξία», πρόσθεσε.

Η Τζάγκουαρ δεν είναι το πρώτο όχημα διασημότητας που πωλείται από τη The Market. Στο παρελθόν, ο οίκος δημοπρασιών είχε πουλήσει επίσης το Ρέιντζ Ρόβερ του George Michael και την Κάντιλακ του Έλβις Πρίσλεϊ.

Πηγή: iefimerida.gr

 

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