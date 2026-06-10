Νότης Σφακιανάκης: Η σιωπή των 7 ετών, τα ανύπαρκτα σενάρια επιστροφής και τα χτυπήματα της μοίρας

Απ’ όλα τα μέσα έκφρασης η φωτογραφία είναι το μόνο που ακινητοποιεί μια συγκεκριμένη στιγμή τον χρόνο» είχε πει ο διάσημος Γάλλος φωτογράφος Ανρί Καρτιέ-Μπρεσόν, χωρίς να φαντάζεται ότι αυτό που αποκαλούμε social media θα άλλαζε τα πάντα στην τέχνη του, σε ότι αφορά ανώνυμους και επώνυμους.

Έφτασε να κυκλοφορήσει πριν από λίγες μέρες μια νέα φωτογραφία του συνειδητά «εξαφανισμένου» από τον δημόσιο βίο Νότη Σφακιανάκη, για να αρχίσουν πάλι τα δημοσιεύματα γύρω από την τωρινή του.

Η τρέλα με τον ιδιαίτερα δημοφιλή ερμηνευτή που απέχει περί τα επτά χρόνια από τις πίστες και την δισκογραφία είναι τέτοια, που αρκούσε η εμφάνισή του σε ένα αεροδρόμιο για να σηκωθεί ένα κινητό και να αποτυπώσει την μορφή του.

Στα 66 του χρόνια, με γκρίζο μαλλί και γυαλιά πρεσβυωπίας που σχεδόν πάντα φόραγε εκτός πίστας ο Νότης Σφακιανάκης φαίνεται να συνομιλεί με κάποιον σε ένα αεροδρόμιο που δεν έγινε γνωστό ποιο είναι.

Αυτή η φωτογραφία ήταν αρκετή για γραφτεί άλλο ένα άρθρο για τον τραγουδιστή με την φαραωνική άνοδο που έπαιζε χωρίς αντίπαλο κάποια περίοδο, ο οποίος έμελλε να βιώσει και μια ισχυρή πτώση.

Εν τούτοις παραμένει ακόμη στην επικαιρότητα, το Tiktok έχει πλημμυρίσει από παλιά του βίντεο και ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζεται από φίλη του δημοσιογράφο, το οποίο θα περιέχει στιγμές από την διαδρομή του.

Εμμένοντας σε μια ακούσια αυτοεξορία, σιωπά και μένει μακριά από τα φώτα του δημόσιου βίου και μέσα σε λίγους μήνες βίωσε δύο πολύ μεγάλες απώλειες, αρχικά της γυναίκας του και πρόσφατα της αδερφής του.

Ίσως γι’ αυτό από τα δεκάδες τραγούδια που έχει ερμηνεύσει στην μυθιστορηματική διαδρομή του ο Νότης Σφακιανάκης τα «Γενέθλια» είναι μάλλον αυτό που ταιριάζει περισσότερο στον ψυχισμό του την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι δύσκολες στιγμές

Ειδικά ο στίχος «σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα...» αποτυπώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα όσα ζει ο «πρίγκιπας της νύχτας» που μέσα σε λίγους μήνες έμελλε να χάσει δύο πολύ αγαπημένα του πρόσωπα.

Εδώ και καιρό ο Νότης βαδίζει «στα μονοπάτια του καημού, στην γέφυρα του στεναγμού» όπως λένε οι στίχοι στα «Γενέθλια» δεχόμενος αυτά τα απανωτά χτυπήματα της μοίρας. Έξι μήνες μετά την χαρισματική Αγγλίδα που του χάρισε δύο παιδιά με την οποία πορεύτηκε μια ζωή έχασε και την μεγάλη του αδερφή, η οποία πάλευε με την επάρατη νόσο.

Κι αυτές οι απώλειες ήρθαν σε μια χρονική περίοδο η οποία αποτιμάται σχεδόν σε εφτά χρόνια, κατά την οποία εξακολουθεί να απέχει ουσιαστικά τόσο από τον δημόσιο όσο και τον καλλιτεχνικό βίο.

Πολλοί, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο μιλούν πλέον για μια εκούσια αυτοεξορία, η οποία ξεκίνησε όταν ο Νότης Σφακιανάκης σταμάτησε τις νυχτερινές του εμφανίσεις. Έκτοτε δεν έχει παραχωρήσει καμία συνέντευξη, δεν έχει ηχογραφήσει τα καινούργια τραγούδια που είχε επιλέξει για το τρίτο cd της τριλογίας που ετοίμαζε με την Panic Records και φυσικά δεν έχει κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου κάποιοι φίλοι του πίστεψαν ότι ο Νότης θα ταξίδευε στην Κω για να αποχαιρετήσει την αδερφή του Πολυάννα, αυτή που σαν μεγαλύτερη τον πρόσεχε όταν ήταν παιδιά ακόμη στο νησί. Κάτι που τελικά δεν έπραξε, όχι γιατί δεν ήθελε αλλά επειδή για κάποιους ανθρώπους το πένθος είναι μια βαθιά εσωτερική υπόθεση, την οποία δεν επιθυμούν να μοιραστούν με άλλους, ακόμη και αν αυτή που έφυγε είναι η αδερφή τους.

Επέλεξε να στείλει ένα στεφάνι που έγραφε «Στην αγαπημένη μου αδερφή καλή ξεκούραση, Νότης-Κίλι» επιλέγοντας να βάλει και το όνομα της συζύγου του στον δικό του αποχαιρετισμό στην Πολυάννα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νότης δεν δίνει το «παρών» σε μια πολύ δύσκολη προσωπική του στιγμή, αφού το ίδιο έπραξε ακόμη και στο τελευταίο αντίο στην Κίλι του, όταν όλοι υπέθεταν ότι θα ήταν εκεί. Στις 8 Νοεμβρίου του 2025 περίπου 100 άτομα έδωσαν το παρών στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας για να αποχαιρετήσουν την γυναίκα που σημάδεψε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, την ζωή του διάσημου ερμηνευτή με το φανατικό κοινό. Ο Νότης δεν πήγε επιλέγοντας να θρηνήσει μόνος του την Κίλι, σε μια κίνηση που πολλοί θα παρεξηγούσαν, όχι όμως αυτοί που τον έχουν ζήσει στα χρόνια που κυριαρχούσε στο τραγούδι.

Το ίδιο έκανε και με την αδερφή του Πολυάννα, την οποία αγαπούσε πολύ όπως και τον αδικοχαμένο αδερφό του Γιώργο, την πρώτη μεγάλη απώλεια που βίωσε το 2004, όταν ήταν στην κορυφή. Έκανε τα πάντα για να τον σώσει, αλλά τον έχασε μέσα σε τρεις μήνες από καρκίνο ενώ «έφυγε» ακούγοντας στο κινητό τον Νότη να τραγουδάει σε προγραμματισμένη συναυλία.

Στα χρόνια που ακολούθησαν ήρθαν και άλλες απώλειες δικών του ανθρώπων αφού το 2013 «έχασε» τον αγαπημένο του ηχολήπτη, το 2023 πέθανε ο επί χρόνια μαέστρος του Μανώλης Σουβατζής και ένα χρόνο αργότερα ο προσωπικός του μετρ Γιώργος Κασάμπαλης. Στις κηδείες των δύο τελευταίων δεν πήγε αλλά έστειλε στεφάνια με καθαρά προσωπικό μήνυμα, ζώντας την περίοδο όπου φέρεται να έχει επιλέξει μια βαθιά εσωστρέφεια, σε ότι τον αφορά.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι εδώ και επτά χρόνια δεν έχει δημοσιευθεί μια φωτογραφία από έξοδό του, έστω και τυχαία, αφού είναι λίγο-πολύ αδύνατο να πάει κάπου για φαγητό π.χ. ο Νότης και να μην σηκωθούν κινητά τηλέφωνα για να τον αποθανατίσουν.

Το ντοκιμαντέρ για την ζωή του και οι φήμες

Το ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τον Νότη με δεδομένη την απουσία του από τον δημόσιο βίο, τις εμφανίσεις και την δισκογραφία είναι τεράστιο, δεν σηκώνει πολλές αντιρρήσεις. Πρόκειται για έναν από τους εμπορικότερους Έλληνες ερμηνευτές των τελευταίων δεκαετιών με τραγούδια που άφησαν εποχή, ενώ βίντεο από ζωντανές εμφανίσεις του στο Tiktok συγκεντρώνουν δεκάδες χιλιάδες views.

Η Ρούλα Χάμου, μια δημοσιογράφος που ήταν πολύ κοντά του από την αρχή σχεδόν της καριέρας του, ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ με ανέκδοτο υλικό από περιστατικά που έχουν λάβει χώρα σε διάφορα γυρίσματα και βιντεοσκοπήθηκαν. Σύμφωνα με την ίδια αυτό που θα προκύψει στο τέλος θα είναι ενδεικτικό του χαρακτήρα που έχει ο Νότης, που ήταν πάντα πολύ διαφορετικός, ειδικά σε αυτά που «πρέσβευε».

Το ντοκιμαντέρ θα ξεκινάει χρονικά από το 1993 και θα καταλήγει μέχρι το 2019 αποτυπώνοντας στιγμές ενός τραγουδιστή, ο οποίος από την αρχή της καριέρας του επέλεξε να κινηθεί διαφορετικά από άλλους τραγουδιστές, ειδικά σε αυτά που έλεγε και τα οποία δεν περιορίζονταν στα του τραγουδιού.

Κάτι που σταδιακά, ειδικά μετά την εκτόξευσή του έμελλε να τον φέρει αντιμέτωπο με συναδέλφους, τα ΜΜΕ, ακόμη και με κόσμο που τον λάτρεψε και εξακολουθεί να τον αγαπάει και να περιμένει την επιστροφή του μπροστά σε ένα μικρόφωνο.

Από τον Νοέμβριο του 2020 όταν εμφανίστηκε στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων και μίλησε στα μικρόφωνα ο Νότης δεν έχει πραγματοποιήσει κάποια δημόσια εμφάνιση ή δήλωση. Με εξαίρεση ένα πλάνο στο πρωινό του Γιώργου Λιάγκα την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του, ο ερμηνευτής παραμένει σταθερά απών από την δημοσιότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όταν η υγεία της συζύγου του Κίλι άρχισε να επιδεινώνεται σταδιακά.

Κι όμως, από το 2023 ξεκίνησε αυτή η θρυλούμενη επιστροφή του Σφακιανάκη στις μεγάλες πίστες με ρεπορτάζ-συνήθως σε τηλεοπτικές εκπομπές-τα οποία επικαλούνταν καλά πληροφορημένες πηγές από το περιβάλλον του αθηναϊκού nightlife.

«Έτσι περνούσε ο καιρός...»

«Γνωστός επιχειρηματίας είναι πολύ κοντά σε σε συμφωνία με τον Νότη», «ο πρίγκιπας της νύχτας επιστρέφει», «το μεγάλο come back του Σφακιανάκη» και άλλοι τέτοιοι εντυπωσιακοί τίτλοι δημιουργούσαν την κατάλληλη ατμόσφαιρα.

Τα social «έπαιρναν» φωτιά από τα σχόλια θαυμαστών αλλά και επικριτών για συνήθως δύο 24ωρα, μέχρι να έρθει κάποια διάψευση από κάποιον φίλο, μουσικό, ανιψιό ή μετρ του τραγουδιστή.

Μετά τα νυχτερινά κέντρα η θρυλούμενη επιστροφή ήρθε μέσω μιας μεγάλης συναυλίας που θα έδινε στο ΟΑΚΑ ή στο Καλλιμάρμαρο ο Νότης για να τον απολαύσουν οι δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές του.

Το απίστευτο είναι ότι η «αποκλειστική» είδηση ανακυκλωνόταν φυσικά για κάποιες μέρες, ενώ ο ίδιος ο Σφακιανάκης δεν έμπαινε καν στον κόπο να διαψεύσει κάτι ανύπαρκτο.

Τελικά θα βρισκόταν ένας φίλος του ή ένας μουσικός του να πει ότι δεν ισχύει για να ηρεμήσει η φρενίτιδα που είχε ξεσπάσει στις lifestyle εκπομπές και στα πάνελ. Αυτά, που δεν εννοούν να καταλάβουν ίσως ότι ο συγκεκριμένος ερμηνευτής έχει επιλέξει την σιωπή τα τελευταία έξι χρόνια και μέχρι στιγμής, τίποτε δεν φαίνεται ικανό να τη σπάσει.

Ούτως η άλλως έχοντας ζήσει στα «κόκκινα» για δυο και πλέον δεκαετίες ίσως και να χρειαζόταν αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα για να ηρεμήσει, μακριά από τις πίστες, τις συναυλίες, τα στούντιο ηχογραφήσεων και την δημόσια ζωή γενικότερα.

Οι καλλιτέχνες ως γνωστόν είναι ιδιαίτεροι χαρακτήρες και με ένα «εγώ» το οποίο πολλές φορές αποδεικνύεται καταλυτικό για την διαδρομή τους, όμως ο Σφακιανάκης είχε και κάτι άλλο. Μίλαγε πολύ και έλεγε την άποψή του, αρνούμενος να δεχτεί ότι τα σχόλιά του ήταν αρκετές φορές ομοφοβικά ή ρατσιστικά και σε ευθεία κόντρα με αυτά της κοινής γνώμης, κάτι που πλήρωσε με μια σταδιακή αποκαθήλωση.

Έχοντας βγάλει πάρα πολλά λεφτά -τα οποία δεν ξόδεψε αφειδώς- στα 66 του πλέον χρόνια επιμένει να μην περπατάει παράλληλα με τους άλλους όπως λέει μια πολύ μεγάλη του επιτυχία, ίσως επειδή έτυχε «να’ ναι απ’ αυτούς που κολυμπάνε στους αφρούς και στα λασπόνερα».

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ